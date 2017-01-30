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30 января 2017, 16:37



Полиция разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего.

Сейчас полицейские проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на розыск и задержание человека, приметы которого описал мальчик. По словам ребенка, это мужчина в возрасте от 20 до 45 лет, ростом около 180 см, среднего телосложения, был одет в матерчатую куртку. Норильские полицейские просят всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, сообщить в дежурную часть Отдела МВД России по г. Норильску по телефонам 102, 47-24-01 или 34-02-02 (Отдел полиции № 1). В дежурную часть Отдела МВД России по г. Норильску обратилась норильчанка с заявлением о том, что в отношении ее девятилетнего сына неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера, после чего с места происшествия скрылся.Сейчас полицейские проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на розыск и задержание человека, приметы которого описал мальчик.По словам ребенка, это мужчина в возрасте от 20 до 45 лет, ростом около 180 см, среднего телосложения, был одет в матерчатую куртку. Норильские полицейские просят всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, сообщить в дежурную часть Отдела МВД России по г. Норильску по телефонам 102, 47-24-01 или 34-02-02 (Отдел полиции № 1).