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30 января 2017, 16:38



Норильские боксеры выступили на первенстве Красноярского края среди юношей 2003-2004 годов рождения.

На очереди у боксеров - выезд в Дудинку, где 3 февраля стартует традиционный краевой турнир памяти Виктора Крауса. А 27 февраля норильчане отправятся на двухнедельные сборы в Красноярск, после чего примут участие в первенстве Сибирского федерального округа в Кызыле, которое намечено на 13 марта. Примечательно, что там юниорской сборной Красноярского края в качестве тренера будет руководить Максим Трофимов. Воспитанники секции бокса ДЮСШ-4 продолжают покорять краевые высоты. На этот раз на соревнованиях в Ачинске, в которых участвовали около 100 спортсменов, норильчане под руководством тренеров Максима Трофимова, Владимира Лазника и Дениса Дурасова завоевали одну серебряную и три бронзовые медали: Владислав Ефремов в весовой категории до 44,5 килограммов стал вторым, а Игорь Пряников (38,5 кг), Сергей Ким (54 кг) и Владимир Зарайский (59 кг) - третьими.На очереди у боксеров - выезд в Дудинку, где 3 февраля стартует традиционный краевой турнир памяти Виктора Крауса. А 27 февраля норильчане отправятся на двухнедельные сборы в Красноярск, после чего примут участие в первенстве Сибирского федерального округа в Кызыле, которое намечено на 13 марта. Примечательно, что там юниорской сборной Красноярского края в качестве тренера будет руководить Максим Трофимов.