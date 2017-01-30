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30 января 2017, 16:38

Заповедники Таймыра присоединились к акции «Всероссийский заповедный урок».

Сотрудники отдела экологического просвещения провели с учениками детской художественной школы Норильска беседу в рамках открытия совместного художественного проекта «Лики заповедной природы», приуроченного к году Экологии в России. Итогом проекта станет создание юными художниками картин с изображениями пейзажей и живых символов заповедников России. Финальная выставка «Лики заповедной природы» будет презентована заповедниками Таймыра в апреле-мае этого года.

    Список новостей

 30 января 2017 
16:41   Вниманию жителей муниципального образования город Норильск! 16:38   За минувшую неделю врачи «скорой» зафиксировали 1272 вызова, на пульт диспетчера пожарной охраны поступило три вызова.
16:38   Циклон, захвативший Норильск, задержится на территории еще несколько дней. 16:38   Заповедники Таймыра присоединились к акции «Всероссийский заповедный урок».
16:38   Норильские боксеры выступили на первенстве Красноярского края среди юношей 2003-2004 годов рождения. 16:37   Полиция разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего.
16:37   Услуги МВД России можно получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 16:36   «Нордстар» готов к перевозке пассажиров в период реконструкции ВПП аэропорта «Норильск».

 27 января 2017 
14:53   На этих выходных синоптики обещают пургу и 20-ти градусный мороз 14:52   Вице-президент «Норникеля» получил награду от Владимира Путина

 26 января 2017 
17:53   В связи с проведением ремонтных работ в поликлинике на Талнахской, 76, 28 января прием специалистов вестись не будет. 17:53   В Публичной библиотеке пройдет мастер-класс швейцарского фотографа Беата Швайцера.
17:52   В репертуаре Заполярного театра драмы появятся два новых спектакля. 17:52   Норильчане побывали на юбилейных, XXV Международных Рождественских чтениях в Москве.
17:51   Участники «Студенческого десанта» сразились с полицейскими в мини-футбол. 17:51   С 1 февраля страховая часть пенсии будет увеличена на 5,4%.
17:51   Пересмотрен состав минимального набора потребительской корзины россиян. 12:53   В Норильск пришел очередной циклон.

 25 января 2017 
18:05   В пятницу в городском Центре культуры вокальный ансамбль «Норильчаночка» отметит свое пятилетие. 18:05   Норильский клуб самодеятельной песни готовится отпраздновать свой 39-й день рождения.
18:04   Норильские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж. 18:04   УПРиУ проводит набор на двухдневные курсы повышения квалификации.
18:03   Норильчанин Максим Цымбал вошел в состав юниорской сборной страны по карате. 18:03   В Норильске прошел муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2017».
18:02   Вступили в силу изменения в правилах перевозки скоропортящихся продуктов. 18:02   1 февраля стартует первая волна продаж авиабилетов на лето 2017 года на рейсы авиакомпании «Нордстар».

 23 января 2017 
17:45   Публичная библиотека приглашает желающих принять участие в круглом столе, посвященном творчеству Александра Солженицына. 14:58   За минувшие выходные норильчане набирали номер «неотложки» более тысячи раз, а в трех произошедших в городе пожарах пострадавших не было.
14:58   Норильская молодежь на один вечер составила отряд добровольной дружины. 14:57   Судьба сломавшейся в Кайеркане елки еще решается.
14:57   Почта России доставила подарки детям из детских домов. 14:56   Для 42 юных норильских пловцов в Волгограде прошли зимние тренировочные сборы.
14:56   Охрану Енисея поручили войскам Росгвардии.

 20 января 2017 
12:21   Ветреная погода в Норильске сохранится еще три дня – сообщили сегодня в Таймырском центре по гидрометеорологии.

 19 января 2017 
18:08   В Норильске работает съемочная группа датской телекомпании.




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