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30 января 2017, 16:38



Заповедники Таймыра присоединились к акции «Всероссийский заповедный урок».

Сотрудники отдела экологического просвещения провели с учениками детской художественной школы Норильска беседу в рамках открытия совместного художественного проекта «Лики заповедной природы», приуроченного к году Экологии в России. Итогом проекта станет создание юными художниками картин с изображениями пейзажей и живых символов заповедников России. Финальная выставка «Лики заповедной природы» будет презентована заповедниками Таймыра в апреле-мае этого года.