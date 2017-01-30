Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 января 2017, 16:38



Циклон, захвативший Норильск, задержится на территории еще несколько дней.

К 1 февраля циклон начнет постепенно сдавать позиции. Второго февраля синоптики Таймырского центра по гидрометеорологии прогнозируют штиль и 20 градусный мороз. В ночь с понедельника на вторник, в связи с усилением ветра, в Норильске вновь было объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие два дня в городе ожидаются мороз от -15 до -20 градусов, снег, метель, юго-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, порывы будут достигать 22 м/с, в горных районах скорость ветра может быть до 30 м/с.К 1 февраля циклон начнет постепенно сдавать позиции. Второго февраля синоптики Таймырского центра по гидрометеорологии прогнозируют штиль и 20 градусный мороз.