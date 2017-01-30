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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:41 Вниманию жителей муниципального образования город Норильск!
16:38 За минувшую неделю врачи «скорой» зафиксировали 1272 вызова, на пульт диспетчера пожарной охраны поступило три вызова.
16:38 Циклон, захвативший Норильск, задержится на территории еще несколько дней.
16:38 Заповедники Таймыра присоединились к акции «Всероссийский заповедный урок».
16:38 Норильские боксеры выступили на первенстве Красноярского края среди юношей 2003-2004 годов рождения.
16:37 Полиция разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего.
16:37 Услуги МВД России можно получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
16:36 «Нордстар» готов к перевозке пассажиров в период реконструкции ВПП аэропорта «Норильск».
14:53 На этих выходных синоптики обещают пургу и 20-ти градусный мороз
14:52 Вице-президент «Норникеля» получил награду от Владимира Путина[все новости]
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