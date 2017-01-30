Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 января 2017, 16:38



За минувшую неделю врачи «скорой» зафиксировали 1272 вызова, на пульт диспетчера пожарной охраны поступило три вызова.

В травматологическое отделение первой норильской межрайонной поликлиники за неделю обратились 348 человек. Чаще всего люди страдали от ушибов и повреждений связок. Что касается работы пожарных, 25 января в 8.30 из-за короткого замыкания электропроводки загорелся магазин «Горка» по улице Комсомольской, 27а. Помещение полностью выгорело изнутри вместе с оборудованием и товарами, никто из продавцов и покупателей не пострадал. В этот же день на трансформаторной подстанции в районе Энергетической, 25, произошел еще один пожар, также по причине замыкания электропроводки. Он был локализован, пострадавших нет. 28 января ночью в городской больнице № 1 пациент оставил без присмотра кипятильник, в результате чего произошло возгорание в одной из палат на двенадцатом этаже. Работники больницы успели погасить загоревшийся матрас до прибытия пожарных. Медики диагностировали ОРВИ у 133 человек, большая часть из которых дети, случаев гриппа не выявлено.В травматологическое отделение первой норильской межрайонной поликлиники за неделю обратились 348 человек. Чаще всего люди страдали от ушибов и повреждений связок.Что касается работы пожарных, 25 января в 8.30 из-за короткого замыкания электропроводки загорелся магазин «Горка» по улице Комсомольской, 27а. Помещение полностью выгорело изнутри вместе с оборудованием и товарами, никто из продавцов и покупателей не пострадал. В этот же день на трансформаторной подстанции в районе Энергетической, 25, произошел еще один пожар, также по причине замыкания электропроводки. Он был локализован, пострадавших нет. 28 января ночью в городской больнице № 1 пациент оставил без присмотра кипятильник, в результате чего произошло возгорание в одной из палат на двенадцатом этаже. Работники больницы успели погасить загоревшийся матрас до прибытия пожарных.