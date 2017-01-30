30 января 2017, 16:41



Вниманию жителей муниципального образования город Норильск!

На территории муниципального образования город Норильск в Управлении по персоналу Администрации города Норильска работает телефон горячей линии 43-71-37. По указанному телефону жители города могут сообщать информацию по вопросам соблюдения трудового законодательства. Телефон работает с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.