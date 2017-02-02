Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 февраля 2017, 16:37



Пурга повредила 11 крыш.

Наиболее серьезно пострадали крыши на улице Талнахской, 30, и Ленинском проспекте, 10. Главная задача сейчас – не допустить залития верхних этажей в этих домах. На Ленинском проспекте, 10, восстановление кровли будет вестись за счет подрядчика, поскольку гарантийный срок на отремонтированную им кровлю еще не истек. На улице Талнахской, 30, сорвало кровлю на площади 150 квадратных метров, частично повреждена кирпичная кладка. Сейчас ведется оценка нанесенного ущерба. На общегородской планерке озвучили масштаб ущерба, причиненного пургой жилищному фонду, объектам здравоохранения и муниципальной собственности, а также дорожной инфраструктуре. Как только сняли штормовое предупреждение, приступили к детальному обследованию всех крыш, доложил и. о. заместителя руководителя администрации города Норильска по городскому хозяйству Николай Жигулин. Он отметил, что в итоге на контроль взяли 11 адресов. На девяти зданиях кровли получили незначительные повреждения, которые будут устранены в рамках текущих ремонтов либо гарантийных обязательств подрядчиков.Наиболее серьезно пострадали крыши на улице Талнахской, 30, и Ленинском проспекте, 10. Главная задача сейчас – не допустить залития верхних этажей в этих домах.На Ленинском проспекте, 10, восстановление кровли будет вестись за счет подрядчика, поскольку гарантийный срок на отремонтированную им кровлю еще не истек.На улице Талнахской, 30, сорвало кровлю на площади 150 квадратных метров, частично повреждена кирпичная кладка. Сейчас ведется оценка нанесенного ущерба.