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2 февраля 2017, 16:37

Пурга повредила 11 крыш.

На общегородской планерке озвучили масштаб ущерба, причиненного пургой жилищному фонду, объектам здравоохранения и муниципальной собственности, а также дорожной инфраструктуре. Как только сняли штормовое предупреждение, приступили к детальному обследованию всех крыш, доложил и. о. заместителя руководителя администрации города Норильска по городскому хозяйству Николай Жигулин. Он отметил, что в итоге на контроль взяли 11 адресов. На девяти зданиях кровли получили незначительные повреждения, которые будут устранены в рамках текущих ремонтов либо гарантийных обязательств подрядчиков.
Наиболее серьезно пострадали крыши на улице Талнахской, 30, и Ленинском проспекте, 10. Главная задача сейчас – не допустить залития верхних этажей в этих домах.
На Ленинском проспекте, 10, восстановление кровли будет вестись за счет подрядчика, поскольку гарантийный срок на отремонтированную им кровлю еще не истек.
На улице Талнахской, 30, сорвало кровлю на площади 150 квадратных метров, частично повреждена кирпичная кладка. Сейчас ведется оценка нанесенного ущерба.

    Список новостей

 3 февраля 2017 
17:07   Крупнейший арктический аэропорт станет частным. Одну из важнейших воздушных гаваней красноярского Севера – аэропорт "Хатанга" готовят ... 16:34   Голосуем за своих. Наш земляк инженер Максим Ляшко создал искусственный протез руки и участвует со своей разработкой в финале «Битвы технологий».
15:57   Юных норильчан приглашают на именины домового. 15:42   Аварийное здание на улице Комсомольской, 1, может быть демонтировано к концу августа – началу сентября.
15:30   Норильск обогнал Красноярск, Томск и Иркутск по устойчивости развития. В рейтинге устойчивости российских городов Норильск занял 61-е место из 179. Исследование провело агентство SGM. 15:04   В отделе МВД России по городу Норильску подведут итоги работы за 2016 год.
15:03   На дорогах Большого Норильска стартует рейд "Нетрезвый водитель". С вечера пятницы на протяжении выходных дней норильские ... 15:03   Россиянам разрешат расплачиваться в Турции рублями.
13:58   Материалы для ЕГЭ будут распечатывать прямо в экзаменационных аудиториях. 13:41   Российским банкам дали месяц на подготовку банкоматов к приему карт «Мир».
13:40   Россия отказалась от новозеландской говядины. Россельхознадзор запрещает поставки в Россию говядины из Новой Зеландии с 6 февраля. 13:38   В 2016 году у россиян снизились реальные доходы.
10:59   Авиакомпания Nordstar подвела итоги первого дня продажи билетов на период реконструкции ВПП аэропорта «Норильск».

 2 февраля 2017 
17:20   Вниманию одиноких граждан пожилого возраста - женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, а также инвалидов старше 18 лет. 17:16   В Норильске проходит масштабный опрос населения об уровне доходов.
17:16   За первый день продаж авиабилетов на лето 2017 года был раскуплен основной их объем, однако сейчас билеты еще есть. 17:15   Почта России объявляет старт досрочной подписки по ценам прошлого года.
17:15   На вопросы, касающееся сдачи ЕГЭ, ответят специалисты федеральной службы в сфере образования. 16:52   Больше половины билетов первой волны уже проданы.
16:37   Пурга повредила 11 крыш. 16:12   В город идет похолодание.
15:43   Пенсионеры получат помощь на оплату взносов на капремонт. 15:00   В Норильске стартовала операция «Чистое стекло».
13:01   Что нужно развивать в Сибири? 12:28   Оценить качество госуслуг по линии ГИБДД можно на сайте «Ваш контроль».
11:57   С 1 февраля 2017 года в России меняются правила торговли.

 1 февраля 2017 
17:39   В субботу в Отделе МВД России по г. Норильску пройдет единый день приема граждан 17:38   За время шторма в Норильске из города было вывезено порядка 80 тонн снега.
16:08   Первая волна пошла 15:50   Страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличиваются на 5,4%.
15:38   Отдел по вопросам миграции информирует иностранных граждан об увеличении размера авансового платежа за патент. 15:37   Глава Норильска Олег Курилов принял участие в расширенном совещании при отделе МВД России по городу Норильску, в ходе которого были подведены итоги работы за 2016 год.
15:37   Максимальная скорость ветра во время прохождения над Норильском циклонов достигала 33 м/с. 15:36   В Норильске стартовал прием заявок на участие в муниципальном этапе конкурса проектов по организации трудового воспитания молодежи.
15:36   В Публичной библиотеке пройдет мастер-класс швейцарского фотографа Беата Швайцера.

 30 января 2017 
16:41   Вниманию жителей муниципального образования город Норильск! 16:38   За минувшую неделю врачи «скорой» зафиксировали 1272 вызова, на пульт диспетчера пожарной охраны поступило три вызова.
16:38   Циклон, захвативший Норильск, задержится на территории еще несколько дней. 16:38   Заповедники Таймыра присоединились к акции «Всероссийский заповедный урок».
16:38   Норильские боксеры выступили на первенстве Красноярского края среди юношей 2003-2004 годов рождения. 16:37   Полиция разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего.
16:37   Услуги МВД России можно получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 16:36   «Нордстар» готов к перевозке пассажиров в период реконструкции ВПП аэропорта «Норильск».

 27 января 2017 
14:53   На этих выходных синоптики обещают пургу и 20-ти градусный мороз 14:52   Вице-президент «Норникеля» получил награду от Владимира Путина

 26 января 2017 
17:53   В связи с проведением ремонтных работ в поликлинике на Талнахской, 76, 28 января прием специалистов вестись не будет. 17:53   В Публичной библиотеке пройдет мастер-класс швейцарского фотографа Беата Швайцера.
17:52   В репертуаре Заполярного театра драмы появятся два новых спектакля. 17:52   Норильчане побывали на юбилейных, XXV Международных Рождественских чтениях в Москве.
17:51   Участники «Студенческого десанта» сразились с полицейскими в мини-футбол. 17:51   С 1 февраля страховая часть пенсии будет увеличена на 5,4%.
17:51   Пересмотрен состав минимального набора потребительской корзины россиян. 12:53   В Норильск пришел очередной циклон.

 25 января 2017 
18:05   В пятницу в городском Центре культуры вокальный ансамбль «Норильчаночка» отметит свое пятилетие.




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