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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:07 Крупнейший арктический аэропорт станет частным. Одну из важнейших воздушных гаваней красноярского Севера – аэропорт "Хатанга" готовят к продаже. "Работа по привлечению инвесторов уже активно ведется", – сообщил глава Таймырского муниципального района Сергей Ткаченко.
16:34 Голосуем за своих. Наш земляк инженер Максим Ляшко создал искусственный протез руки и участвует со своей разработкой в финале «Битвы технологий».
15:57 Юных норильчан приглашают на именины домового.
15:42 Аварийное здание на улице Комсомольской, 1, может быть демонтировано к концу августа – началу сентября.
15:30 Норильск обогнал Красноярск, Томск и Иркутск по устойчивости развития. В рейтинге устойчивости российских городов Норильск занял 61-е место из 179. Исследование провело агентство SGM.
15:04 В отделе МВД России по городу Норильску подведут итоги работы за 2016 год.
15:03 На дорогах Большого Норильска стартует рейд "Нетрезвый водитель". С вечера пятницы на протяжении выходных дней норильские госавтоинспекторы будут проводить профилактические мероприятия по выявлению нетрезвых водителей.
15:03 Россиянам разрешат расплачиваться в Турции рублями.
13:58 Материалы для ЕГЭ будут распечатывать прямо в экзаменационных аудиториях.
13:41 Российским банкам дали месяц на подготовку банкоматов к приему карт «Мир».[все новости]
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