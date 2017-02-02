Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 февраля 2017, 16:52



Больше половины билетов первой волны уже проданы.

Билеты продают в более чем 30 агентствах, расположенных в Норильске, а также на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru. Как рассказали в авиакомпании, для стабильной работы сайта в течение января была сбалансирована нагрузка на сервера и проведена их модернизация. Установлено оборудование нового поколения, увеличена оперативная память и пропускная способность. Совместно с глобальной распределительной системой «Сирена Трэвел» была проведена дополнительная работа для увеличения одновременного оформления билетов на сайте с семи до 30. Также была проведена информационная работа с билетными агентствами для обеспечения оперативного оформления билетов и предоставления подробной достоверной информации. Принимая во внимание особую социальную значимость летних перевозок северян, в Красноярске прошло очередное совещание по организации авиаперевозок с участием представителей авиакомпании NordStsar, базовых аэропортов, министра транспорта Красноярского края, начальника Управления регулирования перевозок Федерального агентства воздушного транспорта, руководства Красноярского МТУ Росавиации, главы города Норильска. Как было отмечено, авиакомпании совместной группировки флота подтвердили договоренности о предоставлении самолетов для выполнения полетной программы в период с 1 июня по 15 сентября 2017 года и резервирования программы перевозки. Все рейсы, вылетающие из Норильска или в Норильск, будут обеспечиваться приоритетным обслуживанием в базовых аэропортах программы перевозок. По итогам совещания все участники подтвердили полную готовность к перевозке жителей Норильска в период реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта "Норильск". Второй этап продаж будет открыт 1 марта, третий – 1 апреля текущего года. Накануне стартовала продажа авиабилетов на период реконструкции взлетно-посадочной полосы с 1 июня по 15 сентября. За первый день было реализовано больше половины билетов. Причем основная масса билетов реализована через сайт авиакомпании NordStar.Билеты продают в более чем 30 агентствах, расположенных в Норильске, а также на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru. Как рассказали в авиакомпании, для стабильной работы сайта в течение января была сбалансирована нагрузка на сервера и проведена их модернизация. Установлено оборудование нового поколения, увеличена оперативная память и пропускная способность. Совместно с глобальной распределительной системой «Сирена Трэвел» была проведена дополнительная работа для увеличения одновременного оформления билетов на сайте с семи до 30. Также была проведена информационная работа с билетными агентствами для обеспечения оперативного оформления билетов и предоставления подробной достоверной информации.Принимая во внимание особую социальную значимость летних перевозок северян, в Красноярске прошло очередное совещание по организации авиаперевозок с участием представителей авиакомпании NordStsar, базовых аэропортов, министра транспорта Красноярского края, начальника Управления регулирования перевозок Федерального агентства воздушного транспорта, руководства Красноярского МТУ Росавиации, главы города Норильска.Как было отмечено, авиакомпании совместной группировки флота подтвердили договоренности о предоставлении самолетов для выполнения полетной программы в период с 1 июня по 15 сентября 2017 года и резервирования программы перевозки. Все рейсы, вылетающие из Норильска или в Норильск, будут обеспечиваться приоритетным обслуживанием в базовых аэропортах программы перевозок. По итогам совещания все участники подтвердили полную готовность к перевозке жителей Норильска в период реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта "Норильск".Второй этап продаж будет открыт 1 марта, третий – 1 апреля текущего года.