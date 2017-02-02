Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 февраля 2017, 17:15



На вопросы, касающееся сдачи ЕГЭ, ответят специалисты федеральной службы в сфере образования.

В день проведения мероприятия будет вестись онлайн-трансляция из Ситуационно-информационного центра на официальном сайте Youtube Рособрнадзора https://www.youtube.com/user/rosobrnadzor. Руководитель и специалисты Рособрнадзораа ответят на вопросы родителей, касающиеся: организации и проведения ЕГЭ и ГИА-9; содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9; особенностей проведения ГИА для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья; минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы. Свои вопросы можно отправить по электронной почте: ege@obrnadzor.gov.ru; на страницу Рособрнадзора в социальных сетях: http://vc.com/obrnadzorru 15 февраля в 11.00 по московскому времени руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки проведет Всероссийскую встречу с родителями по вопросам, касающимся проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.В день проведения мероприятия будет вестись онлайн-трансляция из Ситуационно-информационного центра на официальном сайте Youtube Рособрнадзора https://www.youtube.com/user/rosobrnadzor.Руководитель и специалисты Рособрнадзораа ответят на вопросы родителей, касающиеся: организации и проведения ЕГЭ и ГИА-9; содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9; особенностей проведения ГИА для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья; минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.Свои вопросы можно отправить по электронной почте: ege@obrnadzor.gov.ru; на страницу Рособрнадзора в социальных сетях: http://vc.com/obrnadzorru