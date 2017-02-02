Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 февраля 2017, 17:15



Почта России объявляет старт досрочной подписки по ценам прошлого года.

Оформить подписку можно во всех 42 тысячах почтовых отделений страны, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber, где можно выписать издания не только для себя, но также для родных и близких в других регионах России. Помимо прочего, на «Заполярную правду» принимается подписка в рекламном агентстве «ЗП+». Тарифы на перевозку и доставку подписных изданий повышаться не будут и сохранятся на уровне прежнего года. Получить подробную информацию о специальных условиях в рамках досрочной подписной кампании, а также о перечне изданий, принимающих в ней участие, читатели могут во всех почтовых отделениях страны и на сайте podpiska.pochta.ru. Помимо этого, на сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях продолжается получившая широкую поддержку акция по благотворительной подписке «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года, к ней присоединились тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний. С 1 февраля по 31 марта клиенты Почты России могут выписать любимые газеты и журналы по ценам прошлого года. Так, стоимость подписки на «Заполярную правду» на первое полугодие составит: с комплектом важных бумаг – 1442,76, базовый комплект стоит чуть дешевле – 1176,90. Цена для льготных категорий населения также будет прежней: базовый комплект – 1056,90, с комплектом «Важных бумаг» - 1352,76.Оформить подписку можно во всех 42 тысячах почтовых отделений страны, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber, где можно выписать издания не только для себя, но также для родных и близких в других регионах России. Помимо прочего, на «Заполярную правду» принимается подписка в рекламном агентстве «ЗП+».Тарифы на перевозку и доставку подписных изданий повышаться не будут и сохранятся на уровне прежнего года. Получить подробную информацию о специальных условиях в рамках досрочной подписной кампании, а также о перечне изданий, принимающих в ней участие, читатели могут во всех почтовых отделениях страны и на сайте podpiska.pochta.ru.Помимо этого, на сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях продолжается получившая широкую поддержку акция по благотворительной подписке «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года, к ней присоединились тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.