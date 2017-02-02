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2 февраля 2017, 17:16



За первый день продаж авиабилетов на лето 2017 года был раскуплен основной их объем, однако сейчас билеты еще есть.

«Мы пережили был трудный день, большее количество билетов норильчане выкупили, и основную массу – на сайте авиакомпании. Хочется отдать должное компании - их сайт работал безупречно, было увеличено количество мощностей, одновременно на сайте могли находиться до 30 пассажиров (обычно их всего семь). Мы сами вчера многократно заходили на сайт для пассажиров, звонивших нам, все работало отлично», - отмечает Оксана Алдаева, советник главы города Норильска, курирующая вопрос организации авиаперевозок в период реконструкции взлетки. Оксана Алдаева также отмечает, что анализ звонков, поступивших на горячую линию, показал, что в первый день билеты приобретали не только граждане, не имеющие гарантии выезда, но и родители выпускников или работники компании, попадающие в бронь комбината. Люди вначале перестраховались и покупали билеты, а во второй половине дня они стали задавать вопросы, как сдать билет, приобретенный на сайте. «Сейчас родителям выпускников, уже купившим билеты, стоит обратиться в учебное учреждение, где писали заявление на бронь билета, а работникам комбината – в свое ОРП – и отказаться от брони, чтобы другие люди тоже могли улететь» - рекомендует советник главы. Следующие потоки продаж авиабилетов начнутся 1 марта и 1 апреля. Первая волна продаж авиабилетов стартовала 1 февраля в 8.00 по московскому времени - во всех авиакассах Норильска, у уполномоченных агентов на территории страны, а также - на официальном сайте авиакомпании «Нордстар». В этот день в продажу поступила треть от всего количества билетов, предусмотренных на лето этого года.«Мы пережили был трудный день, большее количество билетов норильчане выкупили, и основную массу – на сайте авиакомпании. Хочется отдать должное компании - их сайт работал безупречно, было увеличено количество мощностей, одновременно на сайте могли находиться до 30 пассажиров (обычно их всего семь). Мы сами вчера многократно заходили на сайт для пассажиров, звонивших нам, все работало отлично», - отмечает Оксана Алдаева, советник главы города Норильска, курирующая вопрос организации авиаперевозок в период реконструкции взлетки.Оксана Алдаева также отмечает, что анализ звонков, поступивших на горячую линию, показал, что в первый день билеты приобретали не только граждане, не имеющие гарантии выезда, но и родители выпускников или работники компании, попадающие в бронь комбината. Люди вначале перестраховались и покупали билеты, а во второй половине дня они стали задавать вопросы, как сдать билет, приобретенный на сайте.«Сейчас родителям выпускников, уже купившим билеты, стоит обратиться в учебное учреждение, где писали заявление на бронь билета, а работникам комбината – в свое ОРП – и отказаться от брони, чтобы другие люди тоже могли улететь» - рекомендует советник главы.Следующие потоки продаж авиабилетов начнутся 1 марта и 1 апреля.