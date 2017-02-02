Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 февраля 2017, 17:16



В Норильске проходит масштабный опрос населения об уровне доходов.

Начиная с этого года, раз в пять лет обследованию подлежат 160 тысяч домохозяйств в целом по России, в том числе 4608 - в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва. Для опроса было отобрано 192 интервьюера, которые прошли обучение. В Красноярском крае работают 118 интервьюеров, в из них шесть – в Норильске. Проведение опроса организуется для получения статистической информации, отражающей роль оплаты труда, доходов от самостоятельной занятости, от собственности, пенсий и социальных пособий в обеспечении материального благосостояния семей. Полученные в семьях сведения конфиденциальны и не подлежат разглашению. Информация будет использована исключительно в обобщенном виде для формирования официальной статистической информации о потенциале и состоянии уровня жизни населения. Статистическое наблюдение доходов населения и участия в социальных программах началось 28 января и продлится до 10 февраля на всей территории России. Это обследование входит в систему федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам.Начиная с этого года, раз в пять лет обследованию подлежат 160 тысяч домохозяйств в целом по России, в том числе 4608 - в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва. Для опроса было отобрано 192 интервьюера, которые прошли обучение. В Красноярском крае работают 118 интервьюеров, в из них шесть – в Норильске.Проведение опроса организуется для получения статистической информации, отражающей роль оплаты труда, доходов от самостоятельной занятости, от собственности, пенсий и социальных пособий в обеспечении материального благосостояния семей.Полученные в семьях сведения конфиденциальны и не подлежат разглашению. Информация будет использована исключительно в обобщенном виде для формирования официальной статистической информации о потенциале и состоянии уровня жизни населения.