Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 февраля 2017, 17:20



Вниманию одиноких граждан пожилого возраста - женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, а также инвалидов старше 18 лет.

Клиентам отделения предоставляется полный спектр социальных услуг, четырехразовое питание, включая диетическое, круглосуточное медицинское наблюдение, лечебно-оздоровительные мероприятия по назначению лечащего врача, социальное обслуживание и квалифицированный медицинский уход в соответствии с индивидуальными потребностями, обучение инвалидов практическим навыкам самообслуживания, оказание содействия в оформлении полагающихся льгот, пособий, компенсаций и т.п. В учреждении работают кабинет физиотерапии, лечебной физкультуры, тренажерный зал, парикмахерская, библиотека, созданы условия для отправления религиозных обрядов, регулярно проводятся культурно-досуговые мероприятия. Всю необходимую информацию можно получить по телефону: 37-56-28 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов. Комплексный центр социального обслуживания населения предлагает Вам пройти курс социально-медицинской реабилитации в условиях стационарного отделения, расположенного по адресу: Талнах, ул. Маслова, дом 4.Клиентам отделения предоставляется полный спектр социальных услуг, четырехразовое питание, включая диетическое, круглосуточное медицинское наблюдение, лечебно-оздоровительные мероприятия по назначению лечащего врача, социальное обслуживание и квалифицированный медицинский уход в соответствии с индивидуальными потребностями, обучение инвалидов практическим навыкам самообслуживания, оказание содействия в оформлении полагающихся льгот, пособий, компенсаций и т.п.В учреждении работают кабинет физиотерапии, лечебной физкультуры, тренажерный зал, парикмахерская, библиотека, созданы условия для отправления религиозных обрядов, регулярно проводятся культурно-досуговые мероприятия.Всю необходимую информацию можно получить по телефону: 37-56-28 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов.