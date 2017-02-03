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3 февраля 2017, 10:59



Авиакомпания Nordstar подвела итоги первого дня продажи билетов на период реконструкции ВПП аэропорта «Норильск».

Основная доля продаж пришлась на билетные агентства и составила 55 %, на официальный сайт авиакомпании обратилось 45 % пассажиров. К окончанию первого дня продаж было реализовано 69 % билетов от общего числа поступивших на первом этапе в продажу билетов. Наибольший спрос наблюдался на направлениях Норильск – Красноярск и Норильск – Москва. На данных направлениях было продано 73,82% и 68,3% билетов от количества билетов, поступивших в продажу. На направление Норильск – Новый Уренгой - было оформлено 59,6% билетов. На текущий момент продажа билетов продолжается. Следующий этап продажи билетов стартует 1 марта 2017 года. 1 февраля в 8.00 по московскому времени авиакомпания NordStar открыла 1 этап продажи билетов на авиарейсы из Норильска на период реконструкции ВПП аэропорта Норильск (1 июня - 16 сентября 2017 года). Продажа билетов по трём направлениям из Норильска в Москву, Красноярск и Новый Уренгой открылась на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru, а также более чем в 30 билетных агентствах в Норильском промышленном районе, включая кассы «Норильск-ТАВС», и в билетных агентствах городов России, зарубежных стран, и на сайтах по продаже авиабилетов.Основная доля продаж пришлась на билетные агентства и составила 55 %, на официальный сайт авиакомпании обратилось 45 % пассажиров. К окончанию первого дня продаж было реализовано 69 % билетов от общего числа поступивших на первом этапе в продажу билетов.Наибольший спрос наблюдался на направлениях Норильск – Красноярск и Норильск – Москва. На данных направлениях было продано 73,82% и 68,3% билетов от количества билетов, поступивших в продажу. На направление Норильск – Новый Уренгой - было оформлено 59,6% билетов.На текущий момент продажа билетов продолжается. Следующий этап продажи билетов стартует 1 марта 2017 года.