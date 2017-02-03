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3 февраля 2017, 13:38



В 2016 году у россиян снизились реальные доходы.

По данным ведомства, за год реальные располагаемые доходы россиян снизились на 5,9%, если сравнивать цифры 2016 года с 2015-м. Стоит также отметить, что в декабре 2016 года в годовом выражении снижение составило 6,1%. При этом среднемесячная начисленная номинальная заработная плата составила 36 703 рубля. Это на 0,6% выше, чем в 2015 году. Об этом констатируют специалисты Росстата.По данным ведомства, за год реальные располагаемые доходы россиян снизились на 5,9%, если сравнивать цифры 2016 года с 2015-м. Стоит также отметить, что в декабре 2016 года в годовом выражении снижение составило 6,1%.При этом среднемесячная начисленная номинальная заработная плата составила 36 703 рубля. Это на 0,6% выше, чем в 2015 году.