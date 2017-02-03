Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
3 февраля 2017, 13:38

В 2016 году у россиян снизились реальные доходы.

Об этом констатируют специалисты Росстата.
По данным ведомства, за год реальные располагаемые доходы россиян снизились на 5,9%, если сравнивать цифры 2016 года с 2015-м. Стоит также отметить, что в декабре 2016 года в годовом выражении снижение составило 6,1%.
При этом среднемесячная начисленная номинальная заработная плата составила 36 703 рубля. Это на 0,6% выше, чем в 2015 году.

    Список новостей

 3 февраля 2017 
17:07   Крупнейший арктический аэропорт станет частным. Одну из важнейших воздушных гаваней красноярского Севера – аэропорт "Хатанга" готовят ... 16:34   Голосуем за своих. Наш земляк инженер Максим Ляшко создал искусственный протез руки и участвует со своей разработкой в финале «Битвы технологий».
15:57   Юных норильчан приглашают на именины домового. 15:42   Аварийное здание на улице Комсомольской, 1, может быть демонтировано к концу августа – началу сентября.
15:30   Норильск обогнал Красноярск, Томск и Иркутск по устойчивости развития. В рейтинге устойчивости российских городов Норильск занял 61-е место из 179. Исследование провело агентство SGM. 15:04   В отделе МВД России по городу Норильску подведут итоги работы за 2016 год.
15:03   На дорогах Большого Норильска стартует рейд "Нетрезвый водитель". С вечера пятницы на протяжении выходных дней норильские ... 15:03   Россиянам разрешат расплачиваться в Турции рублями.
13:58   Материалы для ЕГЭ будут распечатывать прямо в экзаменационных аудиториях. 13:41   Российским банкам дали месяц на подготовку банкоматов к приему карт «Мир».
13:40   Россия отказалась от новозеландской говядины. Россельхознадзор запрещает поставки в Россию говядины из Новой Зеландии с 6 февраля. 13:38   В 2016 году у россиян снизились реальные доходы.
10:59   Авиакомпания Nordstar подвела итоги первого дня продажи билетов на период реконструкции ВПП аэропорта «Норильск».

 2 февраля 2017 
17:20   Вниманию одиноких граждан пожилого возраста - женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, а также инвалидов старше 18 лет. 17:16   В Норильске проходит масштабный опрос населения об уровне доходов.
17:16   За первый день продаж авиабилетов на лето 2017 года был раскуплен основной их объем, однако сейчас билеты еще есть. 17:15   Почта России объявляет старт досрочной подписки по ценам прошлого года.
17:15   На вопросы, касающееся сдачи ЕГЭ, ответят специалисты федеральной службы в сфере образования. 16:52   Больше половины билетов первой волны уже проданы.
16:37   Пурга повредила 11 крыш. 16:12   В город идет похолодание.
15:43   Пенсионеры получат помощь на оплату взносов на капремонт. 15:00   В Норильске стартовала операция «Чистое стекло».
13:01   Что нужно развивать в Сибири? 12:28   Оценить качество госуслуг по линии ГИБДД можно на сайте «Ваш контроль».
11:57   С 1 февраля 2017 года в России меняются правила торговли.

 1 февраля 2017 
17:39   В субботу в Отделе МВД России по г. Норильску пройдет единый день приема граждан 17:38   За время шторма в Норильске из города было вывезено порядка 80 тонн снега.
16:08   Первая волна пошла 15:50   Страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличиваются на 5,4%.
15:38   Отдел по вопросам миграции информирует иностранных граждан об увеличении размера авансового платежа за патент. 15:37   Глава Норильска Олег Курилов принял участие в расширенном совещании при отделе МВД России по городу Норильску, в ходе которого были подведены итоги работы за 2016 год.
15:37   Максимальная скорость ветра во время прохождения над Норильском циклонов достигала 33 м/с. 15:36   В Норильске стартовал прием заявок на участие в муниципальном этапе конкурса проектов по организации трудового воспитания молодежи.
15:36   В Публичной библиотеке пройдет мастер-класс швейцарского фотографа Беата Швайцера.

 30 января 2017 
16:41   Вниманию жителей муниципального образования город Норильск! 16:38   За минувшую неделю врачи «скорой» зафиксировали 1272 вызова, на пульт диспетчера пожарной охраны поступило три вызова.
16:38   Циклон, захвативший Норильск, задержится на территории еще несколько дней. 16:38   Заповедники Таймыра присоединились к акции «Всероссийский заповедный урок».
16:38   Норильские боксеры выступили на первенстве Красноярского края среди юношей 2003-2004 годов рождения. 16:37   Полиция разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего.
16:37   Услуги МВД России можно получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 16:36   «Нордстар» готов к перевозке пассажиров в период реконструкции ВПП аэропорта «Норильск».

 27 января 2017 
14:53   На этих выходных синоптики обещают пургу и 20-ти градусный мороз 14:52   Вице-президент «Норникеля» получил награду от Владимира Путина

 26 января 2017 
17:53   В связи с проведением ремонтных работ в поликлинике на Талнахской, 76, 28 января прием специалистов вестись не будет. 17:53   В Публичной библиотеке пройдет мастер-класс швейцарского фотографа Беата Швайцера.
17:52   В репертуаре Заполярного театра драмы появятся два новых спектакля. 17:52   Норильчане побывали на юбилейных, XXV Международных Рождественских чтениях в Москве.
17:51   Участники «Студенческого десанта» сразились с полицейскими в мини-футбол. 17:51   С 1 февраля страховая часть пенсии будет увеличена на 5,4%.
17:51   Пересмотрен состав минимального набора потребительской корзины россиян. 12:53   В Норильск пришел очередной циклон.

 25 января 2017 
18:05   В пятницу в городском Центре культуры вокальный ансамбль «Норильчаночка» отметит свое пятилетие.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх