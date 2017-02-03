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3 февраля 2017, 13:40



Россия отказалась от новозеландской говядины. Россельхознадзор запрещает поставки в Россию говядины из Новой Зеландии с 6 февраля.

Отметим, при попадании в организм человека рактопамин может вызывать тахикардию и другие сердечные заболевания, дрожание рук, головную боль, мышечные спазмы, повышение артериального давления. Ведомство также обсуждает возможный запрет на ввоз охлажденной рыбы из этой страны, сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства Юлию Мелано. По ее словам, такое решение принято из-за обнаружения в мясе рактопамина, запрещенного в России: «Как показал мониторинг, продукция с этим веществом продолжала поступать из Новой Зеландии. Учитывая, что это не первое выявление, принято решение запретить ввоз говядины и говяжьих субпродуктов. По рыбе ранее выявлялось наличие ртути выше допустимых уровней».Отметим, при попадании в организм человека рактопамин может вызывать тахикардию и другие сердечные заболевания, дрожание рук, головную боль, мышечные спазмы, повышение артериального давления.