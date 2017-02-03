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3 февраля 2017, 13:41



Российским банкам дали месяц на подготовку банкоматов к приему карт «Мир».

Отметим, первыми банками-эмитентами национальной платежной системы «Мир» стали «Газпромбанк», «МДМ Банк», «Московский индустриальный банк», РНКБ, Банк «РОССИЯ», «Связь-Банк» и «СМП Банк». По итогам 2016 года, участниками платежной системы являются 177 кредитных организаций, при этом 47 банков эмитируют платежные карты, также 94 банка обслуживают карту «Мир» в банкоматах, POS-терминалах и в интернете. Соответствующее требование разослано банкам – участникам национальной платежной системы «Мир». Как указано в письме, несмотря на проведенную ЦБ и НСПК (оператор платежной системы «Мир») работу с банками, ряд банков мероприятия по обеспечению готовности своих банкоматов так и не завершил. Завершить их надо до 1 марта, а сведения о проделанной работе предоставить регулятору.Отметим, первыми банками-эмитентами национальной платежной системы «Мир» стали «Газпромбанк», «МДМ Банк», «Московский индустриальный банк», РНКБ, Банк «РОССИЯ», «Связь-Банк» и «СМП Банк». По итогам 2016 года, участниками платежной системы являются 177 кредитных организаций, при этом 47 банков эмитируют платежные карты, также 94 банка обслуживают карту «Мир» в банкоматах, POS-терминалах и в интернете.