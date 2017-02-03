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3 февраля 2017, 13:58



Материалы для ЕГЭ будут распечатывать прямо в экзаменационных аудиториях.

Для того чтобы расшифровать материалы, членам Государственной экзаменационной комиссии будут выданы электронные подписи на токенах – специальных носителях, напоминающих флешку. А сразу после окончания экзамена работы школьников будут сканироваться, зашифровываться и отправляться на проверку. «Это сделано для того, чтобы исключить утечку материалов до начала экзамена и возможность внесения изменений в уже выполненные работы», - отметила Анохина, добавив, что для организации такой работы уже приобретено и направлено в школы все необходимое оборудование. Еще одним нововведением текущего года станет отсутствие тестовой части с выбором варианта ответа в ЕГЭ по химии, физике и биологии. «Таким образом, в 2017 году часть с вариантами ответа будет только в ЕГЭ по иностранному языку», - сообщила замминистра. Добавим, в этом году Единый госэкзамен пройдет, по традиции, в три волны. Досрочная сдача – с 23 марта по 14 апреля, основная волна – с 29 мая по 19 июня, дополнительные сроки – с 20 июня по 1 июля. Как рассказала заместитель министра образования Красноярского края Наталья Анохина, в этом году во всех пунктах проведения экзамена печать контрольно-измерительных материалов будет осуществляться прямо в день экзамена в присутствии экзаменуемых учеников с зашифрованного лазерного диска, который будет доставлен из Спецсвязи России на место проведения ЕГЭ.Для того чтобы расшифровать материалы, членам Государственной экзаменационной комиссии будут выданы электронные подписи на токенах – специальных носителях, напоминающих флешку. А сразу после окончания экзамена работы школьников будут сканироваться, зашифровываться и отправляться на проверку. «Это сделано для того, чтобы исключить утечку материалов до начала экзамена и возможность внесения изменений в уже выполненные работы», - отметила Анохина, добавив, что для организации такой работы уже приобретено и направлено в школы все необходимое оборудование.Еще одним нововведением текущего года станет отсутствие тестовой части с выбором варианта ответа в ЕГЭ по химии, физике и биологии. «Таким образом, в 2017 году часть с вариантами ответа будет только в ЕГЭ по иностранному языку», - сообщила замминистра.Добавим, в этом году Единый госэкзамен пройдет, по традиции, в три волны.Досрочная сдача – с 23 марта по 14 апреля, основная волна – с 29 мая по 19 июня, дополнительные сроки – с 20 июня по 1 июля.