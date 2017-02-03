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3 февраля 2017, 15:03



Россиянам разрешат расплачиваться в Турции рублями.

Атеш отметил, что россияне, отдыхающие в Турции, получат возможность проводить необходимые операции в банках в рублях. Персонал также будет принимать рубли в качестве оплаты. Напомним, отношения между Россией и Турцией значительно ухудшились после инцидента в ноябре 2015 года, когда турецкий боевой самолет F-16 сбил российский самолет Су-24. Действия Турции вызвали резко негативную реакцию России. На снижение популярности Турции как туристического направления повлияли и участившиеся теракты. В итоге в 2016 году Турция столкнулась с крупнейшим с 1999 года оттоком иностранных туристов. Так, число российских туристов в Анталье за четыре месяца 2016 года сократилось на 90% к аналогичному периоду 2015 года; туристов из Германии – на 30%, из Великобритании — на 36%, из Дании — на 15%. Директор турецкого Denizbank Хакан Атеш заявил о предстоящем внедрении в Турции системы рублевой оплаты в секторе туризма и сельском хозяйстве.Атеш отметил, что россияне, отдыхающие в Турции, получат возможность проводить необходимые операции в банках в рублях. Персонал также будет принимать рубли в качестве оплаты.Напомним, отношения между Россией и Турцией значительно ухудшились после инцидента в ноябре 2015 года, когда турецкий боевой самолет F-16 сбил российский самолет Су-24. Действия Турции вызвали резко негативную реакцию России. На снижение популярности Турции как туристического направления повлияли и участившиеся теракты. В итоге в 2016 году Турция столкнулась с крупнейшим с 1999 года оттоком иностранных туристов. Так, число российских туристов в Анталье за четыре месяца 2016 года сократилось на 90% к аналогичному периоду 2015 года; туристов из Германии – на 30%, из Великобритании — на 36%, из Дании — на 15%.