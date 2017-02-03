Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 февраля 2017, 15:03



На дорогах Большого Норильска стартует рейд "Нетрезвый водитель". С вечера пятницы на протяжении выходных дней норильские госавтоинспекторы будут проводить профилактические мероприятия по выявлению нетрезвых водителей.

Госавтоинспекторы призывают водителей не позволять себе, выпив, садиться за руль, а также напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное подобное нарушение обернется штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей и уголовной ответственностью в соответствии со статьей 264.1 УК РФ. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нарушений правил на дороге и своевременно сообщать по телефону дежурной части ГИБДД 43-54-58 о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, очевидно управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, а также допускают иные нарушения. В 2016 году госавтоинспекторы задержали 463 водителя, управлявших транспортными средствами в нетрезвом виде. Возбуждено 43 уголовных дела. С начала этого года инспекторами ДПС задержано 23 нетрезвых водителя.Госавтоинспекторы призывают водителей не позволять себе, выпив, садиться за руль, а также напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное подобное нарушение обернется штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей и уголовной ответственностью в соответствии со статьей 264.1 УК РФ.Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нарушений правил на дороге и своевременно сообщать по телефону дежурной части ГИБДД 43-54-58 о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, очевидно управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, а также допускают иные нарушения.