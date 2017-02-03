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3 февраля 2017, 15:04



В отделе МВД России по городу Норильску подведут итоги работы за 2016 год.

6 февраля начальник отдела МВД России по городу Норильску полковник полиции Геннадий Маслов расскажет об итогах оперативно-служебной деятельности за 2016 год, о профилактических мерах, предпринимаемых полицейскими для обеспечения общественной безопасности, а также о приоритетных задачах, поставленных перед органами внутренних дел в 2017 году.