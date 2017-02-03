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3 февраля 2017, 15:30



Норильск обогнал Красноярск, Томск и Иркутск по устойчивости развития. В рейтинге устойчивости российских городов Норильск занял 61-е место из 179. Исследование провело агентство SGM.

В первой пятерке списка – Тюмень, Сургут, Москва, Краснодар и Пермь. Из сибирских городов выше всех попал Омск (38-е место), на 42-м – Абакан, 44-м – Новосибирск, 50-м – Кемерово, 61-м – Норильск. Замкнул первую треть рейтинга устойчивости городов Красноярск, став 62-м. Менее устойчивы Томск (79-е), Иркутск (91-е) Братск (96-е), Кызыл (105-е), Ачинск (112-е). А на последних, 177, 178 и 179-м местах рейтинга – Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск и Ялта. Устойчивость городов с населением более 100 тысяч человек аналитики оценивали по 31 показателю экономического, экологического и социального развития «в соответствии с принципами устойчивого развития территорий, определенными международными организациями и научным сообществом». Рейтинг фиксирует данные за 2015 год и вдобавок прослеживает динамику развития с 2012 по 2015 год.В первой пятерке списка – Тюмень, Сургут, Москва, Краснодар и Пермь. Из сибирских городов выше всех попал Омск (38-е место), на 42-м – Абакан, 44-м – Новосибирск, 50-м – Кемерово, 61-м – Норильск. Замкнул первую треть рейтинга устойчивости городовКрасноярск, став 62-м.Менее устойчивы Томск (79-е), Иркутск (91-е) Братск (96-е), Кызыл (105-е), Ачинск (112-е).А на последних, 177, 178 и 179-м местах рейтинга – Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск и Ялта.