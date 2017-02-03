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3 февраля 2017, 15:42



Аварийное здание на улице Комсомольской, 1, может быть демонтировано к концу августа – началу сентября.

Согласно мнению строительных компаний, предложивших свои услуги по разработке техзадания на демонтаж, работы могут быть выполнены за четыре-семь месяцев – в зависимости от сложности. В будущем на ростверке здания на Комсомольской, 1, будет построена многофункциональная теплица – как для научных нужд института, так и для нужд города. Кроме основного здания будет разобрана и галерея, ведущая к вспомогательному корпусу, где сегодня работает Научно-исследовательский институт сельского хозяйства и экологии Арктики. Как рассказал «Заполярной правде» Василий Гончаров, директор Научно–исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики – филиала Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН, контракт на разработку проектно-сметной документации на демонтаж аварийного лабораторного корпуса заключен с санкт-петербургской компанией «Скип». Работы должны начать 15 мая. Финансировать их будет Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), являющееся собственником здания. Средства на работы должны быть выделены в феврале. «По контракту на разработку проектно-сметной документации выделено чуть более двух миллионов рублей, на сам демонтаж потребуется от 60 до 80 миллионов рублей. Кроме того, нужны средства на установку оградительного забора – от трех до четырех миллионов, столько же – на восстановление тепловодоснабжения», – отметил Василий Гончаров.Согласно мнению строительных компаний, предложивших свои услуги по разработке техзадания на демонтаж, работы могут быть выполнены за четыре-семь месяцев – в зависимости от сложности. В будущем на ростверке здания на Комсомольской, 1, будет построена многофункциональная теплица – как для научных нужд института, так и для нужд города.Кроме основного здания будет разобрана и галерея, ведущая к вспомогательному корпусу, где сегодня работаетНаучно-исследовательский институт сельского хозяйства и экологии Арктики.