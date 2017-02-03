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3 февраля 2017, 15:57



Юных норильчан приглашают на именины домового.

Сказку о домовом придумала писательница Татьяна Александрова. И, хотя самому герою уже 700 лет, это не старый дедушка, а всего лишь дошкольник. Зовут его Кузя. Многочисленные и невероятные приключения этого доверчивого, открытого, смышленого и симпатичного героя всегда вызывают улыбку у юных читателей. А вы знали, что в феврале все домовые справляют именины? Талнахская библиотека № 6 решила их отметить и приглашает ребят на праздник "В гостях у домовенка Кузи" 9 февраля в 11.00. По секрету сообщаем, что здесь живет свой домовенок Кузька, который в этот день будет играть с детьми в игры, загадывать загадки и ребусы. А ребята в свою очередь нарисуют портрет домового в подарок имениннику. Всех желающих ждут по адресу: район Талнах, улица Энтузиастов, 1а. Телефон для справок 44-13-31.