Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 февраля 2017, 16:34



Голосуем за своих. Наш земляк инженер Максим Ляшко создал искусственный протез руки и участвует со своей разработкой в финале «Битвы технологий».

Проект Максима Ляшко и присоединившихся к нему друзей MaxBionic объединяет людей, ведь это не просто создание биопротеза – это идеология торжества науки над природой. «Каждый член команды осознает, что он создает нечто большее, чем просто электронная плата или корпус, – он дарит надежду человеку, который попал в беду. Наша общая цель, – говорит норильский «кулибин», – с помощью науки вычеркнуть инвалидность из списка проблем». Напомним, основная задача «Битвы технологий» – привлечение широкого внимания к отечественным технологиям, поддержка российских техностартапов. Максим и другие финалисты, разработчики технологических новинок, в ноябре и декабре 2016 года прошли отборочный тур и с 1 февраля 2017 года обучаются тому, как найти средства для развития собственных проектов. За норильчанина Максима Ляшко и его изобретение можно проголосовать на сайте конкурса: https://promo.planeta.ru/techbattle/project/7. Команда, победившая в народном электронном голосовании, в качестве поощрения и приза зрительских симпатий получит право на дополнительную помощь в продвижении своего продукта. Идея началась с проблемы – в 2013 году, когда в 25 лет Максим потерял правую руку. С тех пор его жизнь кардинально изменилась: со временем он приступил к созданию собственного функционального бионического протеза, сделав тем самым определенный научный и социальный прорыв.Проект Максима Ляшко и присоединившихся к нему друзей MaxBionic объединяет людей, ведь это не просто создание биопротеза – это идеология торжества науки над природой. «Каждый член команды осознает, что он создает нечто большее, чем просто электронная плата или корпус, – он дарит надежду человеку, который попал в беду. Наша общая цель, – говорит норильский «кулибин», – с помощью науки вычеркнуть инвалидность из списка проблем».Напомним, основная задача «Битвы технологий» – привлечение широкого внимания к отечественным технологиям, поддержка российских техностартапов. Максим и другие финалисты, разработчики технологических новинок, в ноябре и декабре 2016 года прошли отборочный тур и с 1 февраля 2017 года обучаются тому, как найти средства для развития собственных проектов.За норильчанина Максима Ляшко и его изобретение можно проголосовать на сайте конкурса: https://promo.planeta.ru/techbattle/project/7. Команда, победившая в народном электронном голосовании, в качестве поощрения и приза зрительских симпатий получит право на дополнительную помощь в продвижении своего продукта.