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3 февраля 2017, 17:07



Крупнейший арктический аэропорт станет частным. Одну из важнейших воздушных гаваней красноярского Севера – аэропорт "Хатанга" готовят к продаже. "Работа по привлечению инвесторов уже активно ведется", – сообщил глава Таймырского муниципального района Сергей Ткаченко.

В сложившейся ситуации профильное краевое ведомство взяло в проработку поиск частного хозяина аэропорта "Хатанга". «Первоначально необходимо сформировать бизнес-план для четкого и полного понимания экономики предприятия, – поясняет Сергей Еремин. – Далее планируется разработать проект концессионного соглашения. Безусловно, в первую очередь с учетом интересов края, северян. Затем проводится конкурс среди потенциальных инвесторов, который и выявит победителя». Сейчас краевые власти пытаются определить круг потенциальных интересантов проекта. Времени на раскачку немного. Траты серьезно растут. Если за 2012-2015 годы в аэропорт "Хатанга" было инвестировано 9,5 миллиона рублей, то во втором полугодии 2016-го на поддержание его хозяйства в рабочем состоянии новое руководство "Красавиа" направило уже 83 миллиона. Между тем в региональном минтрансе, не уточняя цифр, подчеркивают: "На модернизацию арктического аэропорта требуются куда более значительные средства". Пассажирский терминал в "Хатанге" построили в далеком 1954 году, причем как временное сооружение. Сегодня он остро нуждается в реконструкции перрона и здания аэровокзала. Эксплуатировать его дальше по назначению просто невозможно. А ведь этот объект не только для Красноярского края, но и для страны – стратегический. Крупнейший в российской Арктике аэропорт является ключевым в жизнеобеспечении жителей Таймыра, запасным для Норильска, базовым для полярной авиации. Но денег на модернизацию у «Красавиа», в чьем хозяйственном ведении находится аэропорт, нет. Нет их на эти цели и в краевой казне. Без частных денег не обойтись, констатируют региональные власти. При этом министр транспорта Красноярского края Сергей Еремин отмечает, что проведение масштабной реконструкции аэропорта, повышение безопасности, увеличение туристической привлекательности этих уникальных мест – задачи первостепенной важности.В сложившейся ситуации профильное краевое ведомство взяло в проработку поиск частного хозяина аэропорта "Хатанга".«Первоначально необходимо сформировать бизнес-план для четкого и полного понимания экономики предприятия, – поясняет Сергей Еремин. – Далее планируется разработать проект концессионного соглашения. Безусловно, в первую очередь с учетом интересов края, северян. Затем проводится конкурс среди потенциальных инвесторов, который и выявит победителя».Сейчас краевые власти пытаются определить круг потенциальных интересантов проекта. Времени на раскачку немного. Траты серьезно растут. Если за 2012-2015 годы в аэропорт "Хатанга" было инвестировано 9,5 миллиона рублей, то во втором полугодии 2016-го на поддержание его хозяйства в рабочем состоянии новое руководство "Красавиа" направило уже 83 миллиона.Между тем в региональном минтрансе, не уточняя цифр, подчеркивают: "На модернизацию арктического аэропорта требуются куда более значительные средства".