Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 февраля 2017, 11:10



Накануне в полицию поступило сообщение, что в городскую больницу с ножевым ранением поступила 27-летняя местная жительница. По горячим следам полицейские раскрыли тяжкое преступление.

Полицейские установили личность злоумышленника, на его розыск были ориентированы все наружные наряды полиции. Выехав к месту его нахождения, стражи порядка заметили в квартире возгорание. При ликвидации пожара там было обнаружено тело подозреваемого. Оперативниками уголовного розыска было установлено, что мужчина после совершения преступления пришел в пустующую квартиру своих родственников, закрыл дверь изнутри, облил себя бензином и поджег. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Как выяснили полицейские, к женщине пришел ее знакомый 1974 года рождения. Между ними на почве личных неприязненных отношений возникла ссора, в результате которой мужчина несколько раз ударил ножом свою знакомую, после чего скрылся.Полицейские установили личность злоумышленника, на его розыск были ориентированы все наружные наряды полиции. Выехав к месту его нахождения, стражи порядка заметили в квартире возгорание. При ликвидации пожара там было обнаружено тело подозреваемого. Оперативниками уголовного розыска было установлено, что мужчина после совершения преступления пришел в пустующую квартиру своих родственников, закрыл дверь изнутри, облил себя бензином и поджег.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.