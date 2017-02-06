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6 февраля 2017, 11:11



Долги по налогам и за жилищно-коммунальные услуги будут списывать с банковских счетов неплательщиков в ускоренном порядке. Получить решение суда о взыскании средств поставщики жилищно-коммунальных услуг смогут всего за несколько дней.

В постановлении Верховного суда отмечается, что упрощенная процедура взыскания долгов с банковских счетов распространится на нарушения, которые очевидны. Поясняется, что бесспорными являются требования, подтвержденные письменными доказательствами и признаваемые должником. В этом случае компания-оператор услуг или налоговая инспекция смогут просто принести документы в суд и получить судебный приказ о взыскании долгов. После этого исполнительное производство по делу начинают судебные приставы, которые могут списывать долги со всех найденных счетов должника. Если денег на счетах не будет или не окажется даже самих счетов, пристав направит в банки запросы о том, есть ли у человека на руках наличность. В ином случае - приставы отправятся по месту жительства должника и опишут его имущество, а в счет погашения долга могут пойти предметы роскоши, автомобили, техника. Новое правило может коснуться всех неоплаченных платежей за последние 10 лет. Сейчас по всей России задолженность собственников жилья перед управляющими компаниями и операторами коммунальных услуг составляет 270 млрд рублей. Из них три миллиарда – долги норильчан.В постановлении Верховного суда отмечается, что упрощенная процедура взыскания долгов с банковских счетов распространится на нарушения, которые очевидны. Поясняется, что бесспорными являются требования, подтвержденные письменными доказательствами и признаваемые должником. В этом случае компания-оператор услуг или налоговая инспекция смогут просто принести документы в суд и получить судебный приказ о взыскании долгов. После этого исполнительное производство по делу начинают судебные приставы, которые могут списывать долги со всех найденных счетов должника. Если денег на счетах не будет или не окажется даже самих счетов, пристав направит в банки запросы о том, есть ли у человека на руках наличность. В ином случае - приставы отправятся по месту жительства должника и опишут его имущество, а в счет погашения долга могут пойти предметы роскоши, автомобили, техника.