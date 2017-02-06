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6 февраля 2017, 11:52



Для руководящего состава Норильска провели мобилизационные сборы. Руководители администрации города, госучреждений, предприятий и организаций отправились на стрельбы.

Лучшей результат у женщин был отмечен у Ольги Кротовой, начальника контрольно-ревизионного отдела администрации города. Второе место у Евгении Сидорук, начальника Норильского городского архива, и замкнула тройку лидеров Татьяна Мельникова, начальник организационного отдела управления обеспечения деятельности городской администрации. У мужчин самым результативным оказался Дмитрий Лапшин, начальник ОИК-30. На второй позиции Денис Сапечев, старший инспектор направления мобилизационной подготовки и мобилизации ОМВД России по городу Норильску. Третье место у Григория Галыги, заместителя начальника городского управления по делам ГО и ЧС. В летнее время учебные стрельбы проходят на полигоне, зимой – в тире. Каждому участнику сборов выдается пять пуль. Расстояние до мишени – 25 метров. Пройдя обязательный инструктаж, приступают к стрельбам. Всего на огневой рубеж вышли около 80 человек.Лучшей результат у женщин был отмечен у Ольги Кротовой, начальника контрольно-ревизионного отдела администрации города. Второе место у Евгении Сидорук, начальника Норильского городского архива, и замкнула тройку лидеров Татьяна Мельникова, начальник организационного отдела управления обеспечения деятельности городской администрации.У мужчин самым результативным оказался Дмитрий Лапшин, начальник ОИК-30. На второй позиции Денис Сапечев, старший инспектор направления мобилизационной подготовки и мобилизации ОМВД России по городу Норильску. Третье место у Григория Галыги, заместителя начальника городского управления по делам ГО и ЧС.