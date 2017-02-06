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6 февраля 2017, 12:38



В России запретят ввоз мяса птицы из европейских стран.

Под запретом может оказаться импорт из Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции. Что касается запрета на ввоз инкубационного яйца, то он будет распространяться только на ряд регионов, а не целиком на страны Евросоюза, в которых зафиксированы вспышки птичьего гриппа. В Россельхознадзоре отметили, что зона распространения высокопатогенного птичьего гриппа по территории Европы в последнее время значительно расширилась - ежедневно регистрируется как минимум 15 новых очагов. Россельхознадзор намерен в ближайшие две недели ввести временный запрет на ввоз мяса курицы, индейки, утки, а также готовых мясных продуктов из птицы, произведенных в европейских странах, где был зафиксирован высокий уровень заболеваемости птичьим гриппом.Под запретом может оказаться импорт из Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции.Что касается запрета на ввоз инкубационного яйца, то он будет распространяться только на ряд регионов, а не целиком на страны Евросоюза, в которых зафиксированы вспышки птичьего гриппа.В Россельхознадзоре отметили, что зона распространения высокопатогенного птичьего гриппа по территории Европы в последнее время значительно расширилась - ежедневно регистрируется как минимум 15 новых очагов.