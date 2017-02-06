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6 февраля 2017, 12:38

В России запретят ввоз мяса птицы из европейских стран.

Россельхознадзор намерен в ближайшие две недели ввести временный запрет на ввоз мяса курицы, индейки, утки, а также готовых мясных продуктов из птицы, произведенных в европейских странах, где был зафиксирован высокий уровень заболеваемости птичьим гриппом.
Под запретом может оказаться импорт из Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции.
Что касается запрета на ввоз инкубационного яйца, то он будет распространяться только на ряд регионов, а не целиком на страны Евросоюза, в которых зафиксированы вспышки птичьего гриппа.
В Россельхознадзоре отметили, что зона распространения высокопатогенного птичьего гриппа по территории Европы в последнее время значительно расширилась - ежедневно регистрируется как минимум 15 новых очагов.

    Список новостей

 6 февраля 2017 
17:38   10 февраля в городском Центре культуры Норильска откроется 7-я выставка творческого объединения «Вернисаж». 17:37   В Таймырском доме народного творчества открылась выставка норильского клуба флористов-дизайнеров "Галакс".
17:14   Статья о Норильске вышла в онлайн-версии National Geographic. Материал рассказывает об истории города, его создании, о суровых климатических условиях и жителях города. 16:50   И грянет бал! В Норильске готовится первый Сретенский бал православной молодежи.
16:49   На дне открытых дверей в Норильской епархии норильчане узнали много интересного из жизни прихода, приняли участие в интерактивных кружках, а еще познакомились с удивительной овчаркой. 15:56   Переселение из Арктической зоны России на материк - программа федерального значения. На переселение норильчан в текущем ...
15:23   Уникальный мультимедийный комплекс появился в корпоративном университете "Норильский никель". Теперь конференц-зал оснащен самым современным оборудованием. 13:07   Сотрудники ДПС подвели итоги рейдов «Чистое стекло» и «Нетрезвый водитель», проведенных в выходные дни.
12:44   В Тухардскую тундру готовится арт-экспедиция с участием художников из Скандинавских стран. 12:44   К 350-летнему юбилею Дудинки приурочен спецвыпуск почтовой продукции.
12:42   Начальник Отдела МВД по г. Норильску провел прием граждан по личным вопросам. 12:41   Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП на автодороге Норильск – Кайеркан, в результате которого погибли два человека.
12:41   МФК «Норильский никель» в рамках 14-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд ФОНБЕТ-Суперлиги в двухматчевом противостоянии в Троицке уступил И.С.К. «Дина», - 1:4 и 1:2. 12:41   Вниманию граждан, освободившихся из мест лишения свободы
12:40   Наш земляк, инженер Максим Ляшко, создал уникальный протез руки MaxBionic и участвует со своей разработкой в финале всероссийского онлайн проекта «Битва технологий». 12:38   В Норильске сегодня стартовала продажа билетов на теплоходы на лето 2017 года.
12:38   В России запретят ввоз мяса птицы из европейских стран. 11:52   Для руководящего состава Норильска провели мобилизационные сборы. Руководители администрации города, госучреждений, предприятий и организаций отправились на стрельбы.
11:11   Долги по налогам и за жилищно-коммунальные услуги будут списывать с банковских счетов неплательщиков в ускоренном порядке. ... 11:10   Накануне в полицию поступило сообщение, что в городскую больницу с ножевым ранением поступила 27-летняя местная жительница. По горячим следам полицейские раскрыли тяжкое преступление.

 3 февраля 2017 
17:07   Крупнейший арктический аэропорт станет частным. Одну из важнейших воздушных гаваней красноярского Севера – аэропорт "Хатанга" готовят ... 16:34   Голосуем за своих. Наш земляк инженер Максим Ляшко создал искусственный протез руки и участвует со своей разработкой в финале «Битвы технологий».
15:57   Юных норильчан приглашают на именины домового. 15:42   Аварийное здание на улице Комсомольской, 1, может быть демонтировано к концу августа – началу сентября.
15:30   Норильск обогнал Красноярск, Томск и Иркутск по устойчивости развития. В рейтинге устойчивости российских городов Норильск занял 61-е место из 179. Исследование провело агентство SGM. 15:04   В отделе МВД России по городу Норильску подведут итоги работы за 2016 год.
15:03   На дорогах Большого Норильска стартует рейд "Нетрезвый водитель". С вечера пятницы на протяжении выходных дней норильские ... 15:03   Россиянам разрешат расплачиваться в Турции рублями.
13:58   Материалы для ЕГЭ будут распечатывать прямо в экзаменационных аудиториях. 13:41   Российским банкам дали месяц на подготовку банкоматов к приему карт «Мир».
13:40   Россия отказалась от новозеландской говядины. Россельхознадзор запрещает поставки в Россию говядины из Новой Зеландии с 6 февраля. 13:38   В 2016 году у россиян снизились реальные доходы.
10:59   Авиакомпания Nordstar подвела итоги первого дня продажи билетов на период реконструкции ВПП аэропорта «Норильск».

 2 февраля 2017 
17:20   Вниманию одиноких граждан пожилого возраста - женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, а также инвалидов старше 18 лет. 17:16   В Норильске проходит масштабный опрос населения об уровне доходов.
17:16   За первый день продаж авиабилетов на лето 2017 года был раскуплен основной их объем, однако сейчас билеты еще есть. 17:15   Почта России объявляет старт досрочной подписки по ценам прошлого года.
17:15   На вопросы, касающееся сдачи ЕГЭ, ответят специалисты федеральной службы в сфере образования. 16:52   Больше половины билетов первой волны уже проданы.
16:37   Пурга повредила 11 крыш. 16:12   В город идет похолодание.
15:43   Пенсионеры получат помощь на оплату взносов на капремонт. 15:00   В Норильске стартовала операция «Чистое стекло».
13:01   Что нужно развивать в Сибири? 12:28   Оценить качество госуслуг по линии ГИБДД можно на сайте «Ваш контроль».
11:57   С 1 февраля 2017 года в России меняются правила торговли.

 1 февраля 2017 
17:39   В субботу в Отделе МВД России по г. Норильску пройдет единый день приема граждан 17:38   За время шторма в Норильске из города было вывезено порядка 80 тонн снега.
16:08   Первая волна пошла 15:50   Страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличиваются на 5,4%.
15:38   Отдел по вопросам миграции информирует иностранных граждан об увеличении размера авансового платежа за патент. 15:37   Глава Норильска Олег Курилов принял участие в расширенном совещании при отделе МВД России по городу Норильску, в ходе которого были подведены итоги работы за 2016 год.
15:37   Максимальная скорость ветра во время прохождения над Норильском циклонов достигала 33 м/с. 15:36   В Норильске стартовал прием заявок на участие в муниципальном этапе конкурса проектов по организации трудового воспитания молодежи.
15:36   В Публичной библиотеке пройдет мастер-класс швейцарского фотографа Беата Швайцера.

 30 января 2017 
16:41   Вниманию жителей муниципального образования город Норильск! 16:38   За минувшую неделю врачи «скорой» зафиксировали 1272 вызова, на пульт диспетчера пожарной охраны поступило три вызова.
16:38   Циклон, захвативший Норильск, задержится на территории еще несколько дней. 16:38   Заповедники Таймыра присоединились к акции «Всероссийский заповедный урок».
16:38   Норильские боксеры выступили на первенстве Красноярского края среди юношей 2003-2004 годов рождения. 16:37   Полиция разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего.
16:37   Услуги МВД России можно получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 16:36   «Нордстар» готов к перевозке пассажиров в период реконструкции ВПП аэропорта «Норильск».

 27 января 2017 
14:53   На этих выходных синоптики обещают пургу и 20-ти градусный мороз 14:52   Вице-президент «Норникеля» получил награду от Владимира Путина

 26 января 2017 
17:53   В связи с проведением ремонтных работ в поликлинике на Талнахской, 76, 28 января прием специалистов вестись не будет.




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