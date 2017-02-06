Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 февраля 2017, 12:38



В Норильске сегодня стартовала продажа билетов на теплоходы на лето 2017 года.

В этом году принято решение увеличить количество рейсов с 20 до 22 в обоих направлениях. Первый теплоход выйдет из Дудинки 13 июня, последний — 8 октября. Стоимость билетов в каютах первого класса для взрослых 22 219 рублей, второго – 14 849, третьего – 11 462 рубля. Детский билет в каюту первого класса будет стоить 13 693 рубля. Есть возможность забронировать билет на срок до пяти дней. Стоимость услуги 550 рублей. Билеты также можно приобрести в кассах ЦАВС города Красноярска, Лесосибирска, Туруханска, Игарки, Норильска и Дудинки. Телефон для информации в г. Норильске: 46-20-20. Телефон для информации в г. Дудинке: 8 (391-91) 529-46. Телефонная справочная по речным билетам в г. Красноярске: 8 (391) 263-25-79. С самого утра в кассе Енисейского речного пароходства на Ленинском проспекте, 20, –многолюдно. На 11 часов в предварительном списке желающих около 200 человек. Расписание движения речных судов, курсирующих по Енисею на линии Красноярск – Дудинка – Красноярск уже сформировано. В перевозке будут задействованы два судна – «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов», вмещающие по 250 пассажиров каждый.В этом году принято решение увеличить количество рейсов с 20 до 22 в обоих направлениях. Первый теплоход выйдет из Дудинки 13 июня, последний — 8 октября.Стоимость билетов в каютах первого класса для взрослых 22 219 рублей, второго – 14 849, третьего – 11 462 рубля. Детский билет в каюту первого класса будет стоить 13 693 рубля. Есть возможность забронировать билет на срок до пяти дней. Стоимость услуги 550 рублей.Билеты также можно приобрести в кассах ЦАВС города Красноярска, Лесосибирска, Туруханска, Игарки, Норильска и Дудинки.Телефон для информации в г. Норильске: 46-20-20.Телефон для информации в г. Дудинке: 8 (391-91) 529-46.Телефонная справочная по речным билетам в г. Красноярске: 8 (391) 263-25-79.