Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 февраля 2017, 12:40



Наш земляк, инженер Максим Ляшко, создал уникальный протез руки MaxBionic и участвует со своей разработкой в финале всероссийского онлайн проекта «Битва технологий».

- Каждый член моей команды осознает, что он создает нечто большее, чем просто электронная плата или корпус, – он дарит надежду человеку, который попал в беду. Наша общая цель - с помощью науки вычеркнуть инвалидность из списка проблем, - говорит о своем изобретении норильский «кулибин». Напомним, основная задача «Битвы технологий», где участвует команда Максима - привлечение внимания к отечественным технологиям, поддержка российских техностартапов. Все финалисты, разработчики технологических новинок, в ноябре и декабре 2016 года прошли отборочный тур, и с 1 февраля уже обучаются тому, как найти средства для развития собственных проектов. За Максима и его изобретение можно проголосовать на сайте «Битвы технологий» https://promo.planeta.ru/techbattle/project/7. Команда, победившая в народном электронном голосовании, в качестве поощрения и приза зрительских симпатий получает право на дополнительную помощь в продвижении собственного продукта. Идея возникла после появления проблемы: в 2013 году в возрасте 25 лет Максим потерял на производстве правую руку. С тех пор жизнь молодого человека кардинально изменилась: через два года после случившегося он сначала самостоятельно, а потом с друзьями-единомышленниками приступил к созданию бионического протеза кисти руки, по функциональности не уступающего зарубежным протезам, а по себестоимости - в десятки раз дешевле.- Каждый член моей команды осознает, что он создает нечто большее, чем просто электронная плата или корпус, – он дарит надежду человеку, который попал в беду. Наша общая цель - с помощью науки вычеркнуть инвалидность из списка проблем, - говорит о своем изобретении норильский «кулибин».Напомним, основная задача «Битвы технологий», где участвует команда Максима - привлечение внимания к отечественным технологиям, поддержка российских техностартапов. Все финалисты, разработчики технологических новинок, в ноябре и декабре 2016 года прошли отборочный тур, и с 1 февраля уже обучаются тому, как найти средства для развития собственных проектов.За Максима и его изобретение можно проголосовать на сайте «Битвы технологий» https://promo.planeta.ru/techbattle/project/7. Команда, победившая в народном электронном голосовании, в качестве поощрения и приза зрительских симпатий получает право на дополнительную помощь в продвижении собственного продукта.