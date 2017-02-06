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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:38 10 февраля в городском Центре культуры Норильска откроется 7-я выставка творческого объединения «Вернисаж».
17:37 В Таймырском доме народного творчества открылась выставка норильского клуба флористов-дизайнеров "Галакс".
17:14 Статья о Норильске вышла в онлайн-версии National Geographic. Материал рассказывает об истории города, его создании, о суровых климатических условиях и жителях города.
16:50 И грянет бал! В Норильске готовится первый Сретенский бал православной молодежи.
16:49 На дне открытых дверей в Норильской епархии норильчане узнали много интересного из жизни прихода, приняли участие в интерактивных кружках, а еще познакомились с удивительной овчаркой.
15:56 Переселение из Арктической зоны России на материк - программа федерального значения. На переселение норильчан в текущем году предусмотрено 943,2 млн руб. (краевой бюджет – 113,2 млн руб., «Норильский никель» – 830,0 млн руб.).
15:23 Уникальный мультимедийный комплекс появился в корпоративном университете "Норильский никель". Теперь конференц-зал оснащен самым современным оборудованием.
13:07 Сотрудники ДПС подвели итоги рейдов «Чистое стекло» и «Нетрезвый водитель», проведенных в выходные дни.
12:44 В Тухардскую тундру готовится арт-экспедиция с участием художников из Скандинавских стран.
12:44 К 350-летнему юбилею Дудинки приурочен спецвыпуск почтовой продукции.[все новости]
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