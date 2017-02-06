Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 февраля 2017, 12:41



Вниманию граждан, освободившихся из мест лишения свободы

По вопросам оказания социальной помощи обращайтесь к специалистам отделения срочного социального обслуживания по адресу: ул. Комсомольская, 49В, 3 этаж, каб. № 41, тел. 48-51-49. Комплексный центр социального обслуживания населения предоставляет следующие виды социальных услуг: содействие в восстановлении утраченных документов; содействие в получении материальной помощи в денежном и натуральном выражении, в том числе выдача талонов на бесплатное горячее питание, обеспечение одеждой и обувью б/у (при наличии); содействие в дальнейшем следовании к постоянному месту жительства лицам, попавшим в экстремальные ситуации; оказание экстренной психологической помощи; организация и проведение юридических и иных консультаций.По вопросам оказания социальной помощи обращайтесь к специалистам отделения срочного социального обслуживания по адресу: ул. Комсомольская, 49В, 3 этаж, каб. № 41, тел. 48-51-49.