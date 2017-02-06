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6 февраля 2017, 12:41



МФК «Норильский никель» в рамках 14-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд ФОНБЕТ-Суперлиги в двухматчевом противостоянии в Троицке уступил И.С.К. «Дина», - 1:4 и 1:2.

Во втором матче борьба получилась крайне напряженной. Во многом этому способствовала героическая игра голкипера северян Алексея Попова, который раз за разом умудрялся спасать свою команду от неминуемого, казалось бы, гола. Тем не менее, на 12-й минуте и он был бессилен против индивидуального мастерства Эскердинья, открывшего счет, 1:0. Под занавес первого тайма счет удвоился: при попустительстве защитников «Норникеля» отличился Данил Кутузов, 2:0. В начале второй 25-минутки гостям удалось сократить отставание: в цель попал Алексей Филиппов, 2:1. Финал игры запомнился прессингом норильчан на ворота соперника, а также грамотной обороной москвичей, не позволившим своим визави увезти домой хотя бы одно набранное очко. «Мы не делим соперников на сильных и слабых - таких в лиге сейчас нет. Каждую игру мы работаем на максимальный результат, для попадания в плей-офф нам нужны очки, идет нешуточная борьба. Все команды, и наша – не исключение, настроены попасть в восьмерку сильнейших, и мы сделаем для этого все. В первой игре мы долго входили в игру, а соперник сделал ставку на быстрый гол, что ему и удалось. Считаю, что наши ребята максимально выложились. Во втором матче первый тайм у нас получился скомканным, ребята долго входили в игру. Пропустили гол «в раздевалку», что во многом повлияло на саму игру», - сказал на послематчевой прессконференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов. По итогам 14-го тура «Норильский никель» с 16 очками остался на девятой строчке. В следующем туре, 12 февраля, норильчане на выезде встретятся с «Ухтой», замыкающей турнирную таблицу. В самом начале игры счет открыли игроки «Дины», когда на второй минуте встречи ворота Василия Белова поразил Арсер Багиров, 1:0. На девятой минуте хозяева увеличили свое преимущество, на этот раз результативным ударом отличился Артем Ниязов, 2:0. После перерыва, на 31-й минуте, норильчане отыграли один мяч: с передачи Никиты Анисимова ворота соперника поразил Александр Дунец, 2:1. А чуть позже точные удары Янара Асадов на 35-й и Багирова на 39-й минутах не оставили шансов «Норильскому никелю», и даже замена вратаря на пятого полевого на последних минутах встречи не изменило ситуацию в пользу гостей, 4:1.Во втором матче борьба получилась крайне напряженной. Во многом этому способствовала героическая игра голкипера северян Алексея Попова, который раз за разом умудрялся спасать свою команду от неминуемого, казалось бы, гола. Тем не менее, на 12-й минуте и он был бессилен против индивидуального мастерства Эскердинья, открывшего счет, 1:0. Под занавес первого тайма счет удвоился: при попустительстве защитников «Норникеля» отличился Данил Кутузов, 2:0. В начале второй 25-минутки гостям удалось сократить отставание: в цель попал Алексей Филиппов, 2:1. Финал игры запомнился прессингом норильчан на ворота соперника, а также грамотной обороной москвичей, не позволившим своим визави увезти домой хотя бы одно набранное очко.«Мы не делим соперников на сильных и слабых - таких в лиге сейчас нет. Каждую игру мы работаем на максимальный результат, для попадания в плей-офф нам нужны очки, идет нешуточная борьба. Все команды, и наша – не исключение, настроены попасть в восьмерку сильнейших, и мы сделаем для этого все. В первой игре мы долго входили в игру, а соперник сделал ставку на быстрый гол, что ему и удалось. Считаю, что наши ребята максимально выложились. Во втором матче первый тайм у нас получился скомканным, ребята долго входили в игру. Пропустили гол «в раздевалку», что во многом повлияло на саму игру», - сказал на послематчевой прессконференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов.По итогам 14-го тура «Норильский никель» с 16 очками остался на девятой строчке. В следующем туре, 12 февраля, норильчане на выезде встретятся с «Ухтой», замыкающей турнирную таблицу.