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6 февраля 2017, 12:41



Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП на автодороге Норильск – Кайеркан, в результате которого погибли два человека.

Сейчас сотрудники полиции продолжают выяснять причины происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления предусмотренного статьей 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Авария случилась в воскресенье в 13.35 на 17 километре автодороги Норильск – Кайеркан. Водитель автомобиля "Ниссан Патрол" произвел наезд на опору освещения. По предварительной версии, 39-летний водитель внедорожника, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, допустил занос автомобиля и в результате врезался в опору освещения. На месте ДТП погибла 48-летняя женщина, 34-летний мужчина-пассажир скончался в карете скорой помощи. Виновнику аварии назначено амбулаторное лечение.Сейчас сотрудники полиции продолжают выяснять причины происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления предусмотренного статьей 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации.