Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 февраля 2017, 12:42



Начальник Отдела МВД по г. Норильску провел прием граждан по личным вопросам.

За помощью к руководителю норильской полиции обратились три жительницы города. Одна из норильчанок пришла на личный прием в связи с проблемой начисления пенсии за работу на Крайнем севере. Женщина попросила Геннадия Вячеславовича оказать содействие в проведении экспертизы почерка в оформленных несколько лет назад документах. Руководитель Отдела МВД внимательно изучил проблему теперь уже бывшей норильчанки, постоянно проживающей в другом регионе, дал необходимые разъяснения для урегулирования вопроса, а участковым уполномоченным полиции поручил провести дополнительную проверку по обозначенному факту. Другая северянка обратилась к главному полицейскому Норильска в связи с несогласием с результатами рассмотрения материала по ее заявлению. По обозначенному факту Геннадий Маслов поручил провести дополнительную проверку и поставил разрешение вопроса на личный контроль. Третья посетительница пришла в Отдел МВД по факту дорожно-транспортного происшествия с ее участием, совершенного несколько лет назад. Полковник Маслов обязал руководителей следствия объективно разобраться в ситуации заявительницы, после чего доложить о принятых мерах и уведомить об этом норильчанку. Стоит отметить, что воспользоваться возможностью личной встречи с руководством полиции может каждый житель Норильска. Подобная форма общения полицейских с гражданами не нова. Встречи проводятся регулярно по ежемесячно утверждаемому графику. Каждый руководитель принимает граждан по вопросам, относящимся к его компетенции. На официальном сайте Отдела МВД поддерживается в актуальном состоянии информация о порядке приема граждан руководством полиции, а также сведения об участии членов общественных советов при норильской полиции в проведении личного приема граждан должностными лицами органов внутренних дел. Встреча проходила в режиме открытого диалога. Для возможности оперативного решения возникающих вопросов субботний день также был рабочим для начальников всех служб и подразделений Отдела МВД.За помощью к руководителю норильской полиции обратились три жительницы города. Одна из норильчанок пришла на личный прием в связи с проблемой начисления пенсии за работу на Крайнем севере. Женщина попросила Геннадия Вячеславовича оказать содействие в проведении экспертизы почерка в оформленных несколько лет назад документах. Руководитель Отдела МВД внимательно изучил проблему теперь уже бывшей норильчанки, постоянно проживающей в другом регионе, дал необходимые разъяснения для урегулирования вопроса, а участковым уполномоченным полиции поручил провести дополнительную проверку по обозначенному факту. Другая северянка обратилась к главному полицейскому Норильска в связи с несогласием с результатами рассмотрения материала по ее заявлению. По обозначенному факту Геннадий Маслов поручил провести дополнительную проверку и поставил разрешение вопроса на личный контроль. Третья посетительница пришла в Отдел МВД по факту дорожно-транспортного происшествия с ее участием, совершенного несколько лет назад. Полковник Маслов обязал руководителей следствия объективно разобраться в ситуации заявительницы, после чего доложить о принятых мерах и уведомить об этом норильчанку.Стоит отметить, что воспользоваться возможностью личной встречи с руководством полиции может каждый житель Норильска. Подобная форма общения полицейских с гражданами не нова. Встречи проводятся регулярно по ежемесячно утверждаемому графику. Каждый руководитель принимает граждан по вопросам, относящимся к его компетенции. На официальном сайте Отдела МВД поддерживается в актуальном состоянии информация о порядке приема граждан руководством полиции, а также сведения об участии членов общественных советов при норильской полиции в проведении личного приема граждан должностными лицами органов внутренних дел.