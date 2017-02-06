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6 февраля 2017, 12:44



К 350-летнему юбилею Дудинки приурочен спецвыпуск почтовой продукции.

В ближайшее время конверты поступят во все отделения почтовой связи Красноярского края. Кроме конвертов, «Почтой России» выпущены немаркированные почтовые карточки с самыми интересными видами столицы Таймыра, благодаря которым можно познакомиться с историей и культурой Севера. Специальное гашение юбилейной продукции уникальным почтовым штемпелем войдет в череду праздничных мероприятий, которые пройдут в Дудинке в течение 2017 года. АО «Марка» выпустила 300 тысяч почтовых конвертов, посвященные 350-летию города Дудинки. Выпуск почтовой продукции инициирован муниципалитетом Дудинки. На конверте размещен официальный логотип юбилея. Стилизованное изображение элементов, отражающих символы северного города — солнце, чайка, чумы, волны, бубен — подчеркнуто надписью с названием города и его возрастом. Автор эскиза — дудинский фотохудожник Антон Герасимов.В ближайшее время конверты поступят во все отделения почтовой связи Красноярского края.Кроме конвертов, «Почтой России» выпущены немаркированные почтовые карточки с самыми интересными видами столицы Таймыра, благодаря которым можно познакомиться с историей и культурой Севера. Специальное гашение юбилейной продукции уникальным почтовым штемпелем войдет в череду праздничных мероприятий, которые пройдут в Дудинке в течение 2017 года.