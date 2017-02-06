Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 февраля 2017, 12:44



В Тухардскую тундру готовится арт-экспедиция с участием художников из Скандинавских стран.

Цель проекта - создание единого международного культурного пространства и популяризация современного искусства северных народов. Пленэр состоится в июне 2017 года. Принять художников в своем стойбище готовы семьи ненецкого оленевода Александра Тоги и энецкого оленевода Дмитрия Силкина. Гости смогут полностью погрузиться в условия кочевого образа жизни таймырских тундровиков и перенести свои впечатления в художественные произведения. Проводником в глубинку таймырской тундры станет уроженка этих мест художник-мастер Таймырского Дома народного творчества Анна Яроцкая. Участники этой арт-экспедиции уже определены. Ими станут художники из Финляндии Пертти Карьялайнен и Йоханна Писто, художник из Исландии Мария Палссон, норильчанин Юрий Афонов, председатель правления «Региональной общественной организации художников Красноярского края «Таймыр – ЮГ». Также в экспедицию войдут художники из Красноярска: член-корреспондент Российской академии художеств Константин Войнов, член Союза художников России Елена Ильянкова, а также таймырские художники Николай Киргизов, Дмитрий Чуприн и Любовь Попова. Как отметила директор КГБУК "Таймырский Дом народного творчества" Любовь Попова, в 2013 году по результатам XIII Российско-Финляндского культурного форума подобная арт-экспедиция уже была организована. Тогда творческий пленэр объединил художников, скульпторов, косторезов из Финляндии, Красноярска, Норильска и Дудинки. Итоговая выставка была развернута в столице Таймыра и в финском городе Ювяскюля. Презентация выставки таймырских и красноярских художников «Северный ветер» с успехом прошла в апреле 2016 года в Красноярске в выставочном зале КРО ВТОО «Союз художников России». Проект Таймырского Дома народного творчества «Современное искусство Севера – без границ», поддержан Министерством культуры Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы «Культура России». Он направлен на организацию летом 2017 года на Таймыре международного пленэра в условиях кочевания по тундре с участием художников Севера Красноярского края и Скандинавских стран.Цель проекта - создание единого международного культурного пространства и популяризация современного искусства северных народов. Пленэр состоится в июне 2017 года. Принять художников в своем стойбище готовы семьи ненецкого оленевода Александра Тоги и энецкого оленевода Дмитрия Силкина. Гости смогут полностью погрузиться в условия кочевого образа жизни таймырских тундровиков и перенести свои впечатления в художественные произведения. Проводником в глубинку таймырской тундры станет уроженка этих мест художник-мастер Таймырского Дома народного творчества Анна Яроцкая.Участники этой арт-экспедиции уже определены. Ими станут художники из Финляндии Пертти Карьялайнен и Йоханна Писто, художник из Исландии Мария Палссон, норильчанин Юрий Афонов, председатель правления «Региональной общественной организации художников Красноярского края «Таймыр – ЮГ». Также в экспедицию войдут художники из Красноярска: член-корреспондент Российской академии художеств Константин Войнов, член Союза художников России Елена Ильянкова, а также таймырские художники Николай Киргизов, Дмитрий Чуприн и Любовь Попова.Как отметила директор КГБУК "Таймырский Дом народного творчества" Любовь Попова, в 2013 году по результатам XIII Российско-Финляндского культурного форума подобная арт-экспедиция уже была организована. Тогда творческий пленэр объединил художников, скульпторов, косторезов из Финляндии, Красноярска, Норильска и Дудинки. Итоговая выставка была развернута в столице Таймыра и в финском городе Ювяскюля. Презентация выставки таймырских и красноярских художников «Северный ветер» с успехом прошла в апреле 2016 года в Красноярске в выставочном зале КРО ВТОО «Союз художников России».