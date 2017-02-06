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6 февраля 2017, 13:07



Сотрудники ДПС подвели итоги рейдов «Чистое стекло» и «Нетрезвый водитель», проведенных в выходные дни.

Особое внимание госавтоинспекторы в эти дни обращали на водителей автомобилей с тонированными передними стеклами. Таких нарушений выявлено 12. В отношении правонарушителей составлены административные материалы, и выписаны требования об устранении нарушений. Если тонировка с передних стекол не будет удалена, водителям придется заплатить штраф, а возможно, и подвергнуться административному аресту. Кроме того, в ходе рейда было задержаны 5 нетрезвых водителей, 40 жителей Норильска привлечены к ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности. В отношении 7 водителей составлены административные материалы за нарушение правил перевозки детей в автомобилях, 7 автолюбителей не уступили дорогу пешеходам на пешеходных переходах, 5 автолюбителей управляли автомобилями без прав. В ходе профилактических мероприятий сотрудники дорожной полиции выявили 236 нарушений Правил дорожного движения.Особое внимание госавтоинспекторы в эти дни обращали на водителей автомобилей с тонированными передними стеклами. Таких нарушений выявлено 12. В отношении правонарушителей составлены административные материалы, и выписаны требования об устранении нарушений. Если тонировка с передних стекол не будет удалена, водителям придется заплатить штраф, а возможно, и подвергнуться административному аресту.Кроме того, в ходе рейда было задержаны 5 нетрезвых водителей, 40 жителей Норильска привлечены к ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности. В отношении 7 водителей составлены административные материалы за нарушение правил перевозки детей в автомобилях, 7 автолюбителей не уступили дорогу пешеходам на пешеходных переходах, 5 автолюбителей управляли автомобилями без прав.