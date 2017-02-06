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6 февраля 2017, 15:23



Уникальный мультимедийный комплекс появился в корпоративном университете "Норильский никель". Теперь конференц-зал оснащен самым современным оборудованием.

Новый комплекс содержит несколько подсистем: отображения информации, воспроизведения звука, видео-конференц-связи, аудио- и видеозаписи и другие, которые объединены единой системой управления. Большая видеостена, размещенная в центре актового зала. По краям она имеет две дополнительные ЖК-панели, необходимые для полноценного восприятия информации аудиторией. Также видеостена связана с мониторами в трех соседних учебных аудиториях. Таким образом, во всех помещениях можно синхронно транслировать видеоизображения, что позволит проводить массовые мероприятия для большого количества участников. А три видеокамеры позволяют производить запись происходящего в зале и онлайн-демонстрацию на все экраны. Благодаря наличию такого комплекса можно успешно проводить различные корпоративные и обучающие мероприятия с высоким уровнем технического обеспечения как для большой аудитории, так и для малых групп. Аналогов мультимедийного комплекса, установленного в корпуниверситете, нет не только в Норильске, но и в большинстве других образовательных учреждений России. Испытания оборудования завершены в конце января.Новый комплекс содержит несколько подсистем: отображения информации, воспроизведения звука, видео-конференц-связи, аудио- и видеозаписи и другие, которые объединены единой системой управления. Большая видеостена, размещенная в центре актового зала. По краям она имеет две дополнительные ЖК-панели, необходимые для полноценного восприятия информации аудиторией. Также видеостена связана с мониторами в трех соседних учебных аудиториях. Таким образом, во всех помещениях можно синхронно транслировать видеоизображения, что позволит проводить массовые мероприятия для большого количества участников. А три видеокамеры позволяют производить запись происходящего в зале и онлайн-демонстрацию на все экраны.Благодаря наличию такого комплекса можно успешно проводить различные корпоративные и обучающие мероприятия с высоким уровнем технического обеспечения как для большой аудитории, так и для малых групп.