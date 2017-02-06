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6 февраля 2017, 15:56



Переселение из Арктической зоны России на материк - программа федерального значения. На переселение норильчан в текущем году предусмотрено 943,2 млн руб. (краевой бюджет – 113,2 млн руб., «Норильский никель» – 830,0 млн руб.).

В первую же неделю работы с потенциальными участниками программы специалисты приняли 310 семей. Из них 37 подали заявления с пакетом документов, остальные 273 обратились за подробной консультацией по условиям участия в программе. Что касаемо переселения в текущем году, продолжается проверка учетных дел граждан. В феврале планируется утверждение краевого списка получателей свидетельств. Первый транш за счет средств краевого бюджета ожидается в конце февраля – начале марта. Выдача свидетельств за счет средств «Норникеля» будет производиться министерством после поступления в доход краевого бюджета безвозмездных поступлений компании. Предполагается, что свидетельства в 2017 году получат порядка 550 семей норильчан из 2613, подавших документы (21%). Для сравнения: в 2016 году свидетельства получила 571 норильская семья из 2375, подавших документы. 511 семей уже реализовали свидетельства, 60 – на стадии приобретения жилья. Срок реализации свидетельств – до 1 июля 2017 года. Заявочная кампания на участие в программе переселения в 2018 году началась 9 января и продлится до 14 июля текущего года. Прием граждан осуществляется: в понедельник и среду в течение всего дня, во вторник и четверг – со второй половины дня.В первую же неделю работы с потенциальными участниками программы специалисты приняли 310 семей. Из них 37 подали заявления с пакетом документов, остальные 273 обратились за подробной консультацией по условиям участия в программе.Что касаемо переселения в текущем году, продолжается проверка учетных дел граждан. В феврале планируется утверждение краевого списка получателей свидетельств. Первый транш за счет средств краевого бюджета ожидается в конце февраля – начале марта. Выдача свидетельств за счет средств «Норникеля» будет производиться министерством после поступления в доход краевого бюджета безвозмездных поступлений компании.Предполагается, что свидетельства в 2017 году получат порядка 550 семей норильчан из 2613, подавших документы (21%). Для сравнения: в 2016 году свидетельства получила 571 норильская семья из 2375, подавших документы. 511 семей уже реализовали свидетельства, 60 – на стадии приобретения жилья. Срок реализации свидетельств – до 1 июля 2017 года.