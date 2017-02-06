Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 февраля 2017, 16:49



На дне открытых дверей в Норильской епархии норильчане узнали много интересного из жизни прихода, приняли участие в интерактивных кружках, а еще познакомились с удивительной овчаркой.

Презентовали свою разнообразную деятельность и молодежный отдел, сестричество милосердия, а любители рукоделия посетили мастер-классы по изготовлению сувениров из фетра. Книгочеи познакомились в епархиальной библиотеке со старинными церковными книгами и литературой по истории Норильской и Туруханской епархии. С концертными номерами выступили детский фольклорный ансамбль «Казачок» и хор «Вдохновение». А в трапезной можно было угоститься разнообразной выпечкой. Гости праздника отметили отличную организацию мероприятия и его дружескую атмосферу. Это уже второй опыт, и, по мнению многочисленных посетителей, весьма удачный. Все желающие, а особенно много было детей и молодежи, смогли познакомиться с различными направлениями деятельности епархии, увидеть книжные и фотовыставки, среди которых есть и посвящения Новомученикам и исповедникам Церкви Русской. Епархиальный отдел по взаимодействию с силовыми структурами и правоохранительными органами под руководством отца Димитрия Харцыза организовал встречу с экипажем ГИБДД, пожарным расчетом. Особенно впечатлило норильчан знакомство с поисковой овчаркой по кличке Зандо. Инструктор-кинолог ОИК-30 Наталья Симоненко привезла питомца еще щенком из Луганской области. Спокойный и адекватный семилетний пес поразил техникой дрессуры и цирковыми номерами.Презентовали свою разнообразную деятельность и молодежный отдел, сестричество милосердия, а любители рукоделия посетили мастер-классы по изготовлению сувениров из фетра. Книгочеи познакомились в епархиальной библиотеке со старинными церковными книгами и литературой по истории Норильской и Туруханской епархии. С концертными номерами выступили детский фольклорный ансамбль «Казачок» и хор «Вдохновение». А в трапезной можно было угоститься разнообразной выпечкой. Гости праздника отметили отличную организацию мероприятия и его дружескую атмосферу.