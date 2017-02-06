Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 февраля 2017, 16:50



И грянет бал! В Норильске готовится первый Сретенский бал православной молодежи.

А помощник благочинного города Норильска Ольга Кирпиченкова рассказала «ЗП», что в празднике примут участие школьники, студенты, православные волонтеры, молодые семейные пары в возрасте до 30 лет. В эти дни в актовом зале епархии под руководством профессионального хореографа проходят репетиции трех основных бальных танцев - польки, вальса и полонеза. Конечно, предусмотрен особый дресс-код для участников и гостей. Для девушек и дам – длинные вечерние платья, для юношей и мужчин – строгие костюмы с бабочкой, фраки и смокинги. В программе праздника – традиционные бальные игры, безалкогольный фуршет. Сретенский бал пройдет 19 февраля в 16 часов в актовом зале Норильского епархиального управления по адресу: ул. Пушкина, 11. Все желающие принять участие могут обратиться по телефону 8-913-168-41-60. В Норильской епархии решили возродить старинную традицию балов в России, которые посвящались празднику Сретения Господня. Этот праздник отмечается по церковному календарю 15 февраля и вспоминает о библейском событии - встрече (сретении) в храме праведного старца Симеона с Богомладенцем, что символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов. Бал посвящают и празднованию Дня православной молодежи, который приходится на праздник Сретения. Подготовкой танцевального вечера занимается отдел по делам молодежи Норильской епархии во главе с дьяконом Дмитрием Прохоровым.А помощник благочинного города Норильска Ольга Кирпиченкова рассказала «ЗП», что в празднике примут участие школьники, студенты, православные волонтеры, молодые семейные пары в возрасте до 30 лет.В эти дни в актовом зале епархии под руководством профессионального хореографа проходят репетиции трех основных бальных танцев - польки, вальса и полонеза. Конечно, предусмотрен особый дресс-код для участников и гостей. Для девушек и дам – длинные вечерние платья, для юношей и мужчин – строгие костюмы с бабочкой, фраки и смокинги. В программе праздника – традиционные бальные игры, безалкогольный фуршет.Сретенский бал пройдет 19 февраля в 16 часов в актовом зале Норильского епархиального управления по адресу: ул. Пушкина, 11. Все желающие принять участие могут обратиться по телефону 8-913-168-41-60.