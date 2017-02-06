Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 февраля 2017, 17:14



Статья о Норильске вышла в онлайн-версии National Geographic. Материал рассказывает об истории города, его создании, о суровых климатических условиях и жителях города.

Почему в Норильске вместо обычного фундамента при строительстве домов используют сваи? Что такое щиты Потапова? Какой он - самый северный театр мира? На эти и многие другие вопросы отвечает ярко иллюстрированная статья «Хозяева Медной горы: история Норильска». Жителям южных областей России трудно представить, каково это — зимовать в одном из самых холодных городов мира. Тем более сложно вообразить, как он строился. Статья рассказывает о тех, кто осваивал этот суровый край и какие трудности им пришлось преодолеть.Почему в Норильске вместо обычного фундамента при строительстве домов используют сваи? Что такое щиты Потапова? Какой он - самый северный театр мира? На эти и многие другие вопросы отвечает ярко иллюстрированная статья «Хозяева Медной горы: история Норильска».