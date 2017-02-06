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6 февраля 2017, 17:37



В Таймырском доме народного творчества открылась выставка норильского клуба флористов-дизайнеров "Галакс".

У клуба "Галакс" давние творческие связи со столицей Таймыра. В главном чуме Таймыра (ТДНТ) считают хорошей приметой - начинать новый год с выставки норильских рукодельниц. Это продолжение проекта "Стиль-Вояж", с которым норильчане уже познакомились в художественной галерее. В столице Таймыра экспозицию презентовали под названием "Истории в чемодане". В оригинальную коллекцию вошли коллажи-истории, размещенные в старых чемоданах, а также одежда и аксессуары из войлока, декоративные панно и украшения ручной работы.У клуба "Галакс" давние творческие связи со столицей Таймыра. В главном чуме Таймыра (ТДНТ) считают хорошей приметой - начинать новый год с выставки норильских рукодельниц.