Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 февраля 2017, 11:29



Aliexpress фактически отменяет бесплатную доставку.

В результате доставка большинства товаров станет платной. Если раньше клиент мог воспользоваться эконом-доставкой при покупке любых товаров и, отказавшись от услуги отслеживания посылки, фактически не платить за логистику, то сейчас эта возможность для товаров дороже 2 долларов станет недоступна. Отмечается, что решение было принято для «обеспечения стабильности и качества логистического сервиса». Китайская торговая онлайн-платформа Aliexpress с сегодняшнего дня, 7 февраля, вводит обязательное присвоение трек-номера всем отправляемым в Россию товарам, цена которых превышает 2 доллара.В результате доставка большинства товаров станет платной. Если раньше клиент мог воспользоваться эконом-доставкой при покупке любых товаров и, отказавшись от услуги отслеживания посылки, фактически не платить за логистику, то сейчас эта возможность для товаров дороже 2 долларов станет недоступна.Отмечается, что решение было принято для «обеспечения стабильности и качества логистического сервиса».