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7 февраля 2017, 11:43



Арктике нужны специалисты в области логистики, добычи сырья, банковской сферы, а также рабочий персонал. ТАСС опубликовал обзор образовательных программ для подготовки квалифицированных кадров для северных регионов страны.

По оценке доктора экономических наук, руководителя программы подготовки управленческих кадров для Севера и Арктики Президентской академии В. Сморчковой, взаимодействие образовательных учреждений и бизнеса пока только развивается. Всего пять процентов образовательных программ реализуются вместе с работодателями. Так, «Норникель» в рамках корпоративных программ по работе со студентами сотрудничает более чем с 15 профильными вузами РФ. Как сообщили в пресс-службе компании, в портфеле «Норникеля» уже несколько действующих проектов. Среди них — программа развития человеческого капитала «Покорители Севера» и совместный проект «Норникеля» с Сибирским федеральным университетом. Цель инициативы — создание на базе вуза современного научно-технологического центра (R&D Центра) по разработке систем управления потоками руды и контроля качества добычи и переработки многокомпонентного минерального сырья на объектах компании. Также В. Сморчкова отметила, что проекты внедрения системности в подготовке кадров для Арктики пока запускаются только в качестве пилотных. В качестве примера она привела апробацию стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Мурманской области. Директор Арктического центра стратегических исследований САФУ К. Зайков в интервью ТАСС рассказал о проекте «Арктический плавучий университет», который предусматривает сотрудничество университета САФУ с вузами Норвегии, Финляндии, Швеции, Канады и США. Эксперты, исследующие рынок труда России, отметили рост спроса на специалистов на территории арктической зоны. Этому способствует увеличение проектов развития региона. Компании-участники арктических проектов, среди которых «Норникель», «Роснефть», «Газпром», становятся инициаторами образовательных программ. Основной спрос сейчас приходится на специалистов из сферы продаж, добычи сырья, банковской, рабочего персонала и производства. Большое количество вакансий размещают компании, связанные с добычей газа, нефти, минерального сырья, с разработкой карьеров или с промышленным строительством.По оценке доктора экономических наук, руководителя программы подготовки управленческих кадров для Севера и Арктики Президентской академии В. Сморчковой, взаимодействие образовательных учреждений и бизнеса пока только развивается. Всего пять процентов образовательных программ реализуются вместе с работодателями. Так, «Норникель» в рамках корпоративных программ по работе со студентами сотрудничает более чем с 15 профильными вузами РФ. Как сообщили в пресс-службе компании, в портфеле «Норникеля» уже несколько действующих проектов. Среди них — программа развития человеческого капитала «Покорители Севера» и совместный проект «Норникеля» с Сибирским федеральным университетом. Цель инициативы — создание на базе вуза современного научно-технологического центра (R&D Центра) по разработке систем управления потоками руды и контроля качества добычи и переработки многокомпонентного минерального сырья на объектах компании.Также В. Сморчкова отметила, что проекты внедрения системности в подготовке кадров для Арктики пока запускаются только в качестве пилотных. В качестве примера она привела апробацию стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Мурманской области. Директор Арктического центра стратегических исследований САФУ К. Зайков в интервью ТАСС рассказал о проекте «Арктический плавучий университет», который предусматривает сотрудничество университета САФУ с вузами Норвегии, Финляндии, Швеции, Канады и США.