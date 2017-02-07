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7 февраля 2017, 11:46



Дудинского поджигателя, виновного в гибели четверых человек, освободили от уголовной ответственности.

Напомним, 29 декабря 2015 года в Дудинке пожилой мужчина запасся на местной АЗС десятью литрами бензина и во втором часу дня зашел в четырехэтажное здание местной администрации. Там он сообщил, что записался на прием и направился в сторону кабинета главы, где достал из пакета канистру и в считанные секунды облил бензином стены, пол и поджег коридор. Огонь моментально охватил все этажи и отрезал сотрудникам путь к выходу. В здании в тот момент находились 78 человек, и все они оказались в смертельной ловушке. Пожарные эвакуировали людей через окна с помощью автолестниц и строительных подъемников. Сам поджигатель после случившегося скрылся в приемной руководителя мэрии, а затем выпрыгнул из окна первого этажа. В ходе расследования обвиняемому была назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что у него есть хроническое психическое заболевание, а потому мужчина не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими. «Суд признал, что он совершил убийство четверых человек и покушение на убийство 74 человек с особой жестокостью, общеопасным способом, а также уничтожил чужое имущество, находясь в состоянии невменяемости. В судебном заседании мужчина согласился только с совершением поджога административного здания, но отрицал свою причастность к убийству и покушению на убийство находившихся там людей», - говорится в сообщении краевого суда. В итоге поджигатель был освобожден от уголовной ответственности за содеянное. Он направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением. «Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Российской Федерации», - отметили в краевом суде. Красноярский краевой суд вынес решение по уголовному делу, возбужденному против жителя Дудинки, который поджег здание местной администрации. Из-за устроенного им пожара погибли четверо человек, пятеро получили травмы. Причинен и серьезный материальный ущерб.Напомним, 29 декабря 2015 года в Дудинке пожилой мужчина запасся на местной АЗС десятью литрами бензина и во втором часу дня зашел в четырехэтажное здание местной администрации. Там он сообщил, что записался на прием и направился в сторону кабинета главы, где достал из пакета канистру и в считанные секунды облил бензином стены, пол и поджег коридор. Огонь моментально охватил все этажи и отрезал сотрудникам путь к выходу. В здании в тот момент находились 78 человек, и все они оказались в смертельной ловушке. Пожарные эвакуировали людей через окна с помощью автолестниц и строительных подъемников.Сам поджигатель после случившегося скрылся в приемной руководителя мэрии, а затем выпрыгнул из окна первого этажа.В ходе расследования обвиняемому была назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что у него есть хроническое психическое заболевание, а потому мужчина не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими.«Суд признал, что он совершил убийство четверых человек и покушение на убийство 74 человек с особой жестокостью, общеопасным способом, а также уничтожил чужое имущество, находясь в состоянии невменяемости. В судебном заседании мужчина согласился только с совершением поджога административного здания, но отрицал свою причастность к убийству и покушению на убийство находившихся там людей», - говорится в сообщении краевого суда.В итоге поджигатель был освобожден от уголовной ответственности за содеянное. Он направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением. «Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Российской Федерации», - отметили в краевом суде.