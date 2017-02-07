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7 февраля 2017, 12:28



Красноярцы пополняют копилку медалей российской сборной России на Универсиаде в Казахстане.

Первую награду в копилку красноярской делегации принёс биатлонист Сергей Корастылёв, выпускник педагогического университета имени Астафьева. Он завоевал серебро в индивидуальной гонке. На протяжении всей дистанции Сергей сохранял лидерство, однако на последнем рубеже совершил два промаха, уступив золото французскому спортсмену. Другой красноярский биатлонист, Александр Дедюхин, занял одиннадцатое место. Зато в гонке преследования Корастылёву удалось стать первым и взойти на высшую ступень пьедестала почета. Хорошие результаты спортсмен показал и работая в составе сборной по биатлону. Команде удалось выиграть смешанную эстафету, опередив на 30,6 секунды казахстанцев и на 2 минуты 32,6 секунды бронзовых призеров из Украины. Остальные представители Красноярска в российской сборной призовые места занять не смогли, но зато показали неплохие результаты. Так фристайлист Георгий Гатилов стал 6-м в соревнованиях по мужскому могулу. А могулистка Антонина Дяткина стала лишь 8-й в парном состязании. В суперкомбинации красноярке Дарье Овчинниковой удалось попасть лишь в первую десятку, а ее сопернице Дарье Коломовой занять 21-ю позицию. Участники российской сборной от Красноярска показали себя также и в дисциплине «слалом». Так, сноубордистка Вера Колегова заняла 6-ю позицию в параллельном гигантском слаломе. Красноярец Иван Ланин показал скромный результат и занял лишь 13-е место в индивидуальных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина 28-я Всемирная зимняя Универсиада 2017 года проходит в Казахстане с 29 января. Участниками спортивного мероприятия стали более 2500 спортсменов из 60 стран мира, в том числе и России. От Красноярского края в составе российской сборной выступают 18 спортсменов. Первую награду в копилку красноярской делегации принёс биатлонист Сергей Корастылёв, выпускник педагогического университета имени Астафьева. Он завоевал серебро в индивидуальной гонке. На протяжении всей дистанции Сергей сохранял лидерство, однако на последнем рубеже совершил два промаха, уступив золото французскому спортсмену. Другой красноярский биатлонист, Александр Дедюхин, занял одиннадцатое место. Зато в гонке преследования Корастылёву удалось стать первым и взойти на высшую ступень пьедестала почета. Хорошие результаты спортсмен показал и работая в составе сборной по биатлону. Команде удалось выиграть смешанную эстафету, опередив на 30,6 секунды казахстанцев и на 2 минуты 32,6 секунды бронзовых призеров из Украины. Остальные представители Красноярска в российской сборной призовые места занять не смогли, но зато показали неплохие результаты. Так фристайлист Георгий Гатилов стал 6-м в соревнованиях по мужскому могулу. А могулистка Антонина Дяткина стала лишь 8-й в парном состязании. В суперкомбинации красноярке Дарье Овчинниковой удалось попасть лишь в первую десятку, а ее сопернице Дарье Коломовой занять 21-ю позицию. Участники российской сборной от Красноярска показали себя также и в дисциплине «слалом». Так, сноубордистка Вера Колегова заняла 6-ю позицию в параллельном гигантском слаломе. Красноярец Иван Ланин показал скромный результат и занял лишь 13-е место в индивидуальных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина Хороший результат показывает женская сборная России. Хоккеистки вышли в финал, где сыграют с Канадой. Форвард красноярской «Бирюсы» Лидия Малявко отметилась в этом матче голом. Одна голевая передача на счету и красноярки Екатерины Лобовой. Как сообщили в министерстве спорта Красноярского края, подводить итоги пока рано: «Мы ждем выступления женской и мужской команды по хоккею, в предыдущих играх они показали хороший результат, мы надеемся, что будут медали». Отметим, Универсиада закончится завтра 8 февраля. Следующие зимние Игры пройдут в 2019 году в Красноярске. 28-я Всемирная зимняя Универсиада 2017 года проходит в Казахстане с 29 января. Участниками спортивного мероприятия стали более 2500 спортсменов из 60 стран мира, в том числе и России. От Красноярского края в составе российской сборной выступают 18 спортсменов.Первую награду в копилку красноярской делегации принёс биатлонист Сергей Корастылёв, выпускник педагогического университета имени Астафьева. Он завоевал серебро в индивидуальной гонке. На протяжении всей дистанции Сергей сохранял лидерство, однако на последнем рубеже совершил два промаха, уступив золото французскому спортсмену. Другой красноярский биатлонист, Александр Дедюхин, занял одиннадцатое место. Зато в гонке преследования Корастылёву удалось стать первым и взойти на высшую ступень пьедестала почета. Хорошие результаты спортсмен показал и работая в составе сборной по биатлону. Команде удалось выиграть смешанную эстафету, опередив на 30,6 секунды казахстанцев и на 2 минуты 32,6 секунды бронзовых призеров из Украины.Остальные представители Красноярска в российской сборной призовые места занять не смогли, но зато показали неплохие результаты. Так фристайлист Георгий Гатилов стал 6-м в соревнованиях по мужскому могулу. А могулистка Антонина Дяткина стала лишь 8-й в парном состязании.В суперкомбинации красноярке Дарье Овчинниковой удалось попасть лишь в первую десятку, а ее сопернице Дарье Коломовой занять 21-ю позицию.Участники российской сборной от Красноярска показали себя также и в дисциплине «слалом». Так, сноубордистка Вера Колегова заняла 6-ю позицию в параллельном гигантском слаломе.Красноярец Иван Ланин показал скромный результат и занял лишь 13-е место в индивидуальных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина28-я Всемирная зимняя Универсиада 2017 года проходит в Казахстане с 29 января. Участниками спортивного мероприятия стали более 2500 спортсменов из 60 стран мира, в том числе и России. От Красноярского края в составе российской сборной выступают 18 спортсменов.Первую награду в копилку красноярской делегации принёс биатлонист Сергей Корастылёв, выпускник педагогического университета имени Астафьева. Он завоевал серебро в индивидуальной гонке. На протяжении всей дистанции Сергей сохранял лидерство, однако на последнем рубеже совершил два промаха, уступив золото французскому спортсмену. Другой красноярский биатлонист, Александр Дедюхин, занял одиннадцатое место. Зато в гонке преследования Корастылёву удалось стать первым и взойти на высшую ступень пьедестала почета. Хорошие результаты спортсмен показал и работая в составе сборной по биатлону. Команде удалось выиграть смешанную эстафету, опередив на 30,6 секунды казахстанцев и на 2 минуты 32,6 секунды бронзовых призеров из Украины.Остальные представители Красноярска в российской сборной призовые места занять не смогли, но зато показали неплохие результаты. Так фристайлист Георгий Гатилов стал 6-м в соревнованиях по мужскому могулу. А могулистка Антонина Дяткина стала лишь 8-й в парном состязании.В суперкомбинации красноярке Дарье Овчинниковой удалось попасть лишь в первую десятку, а ее сопернице Дарье Коломовой занять 21-ю позицию.Участники российской сборной от Красноярска показали себя также и в дисциплине «слалом». Так, сноубордистка Вера Колегова заняла 6-ю позицию в параллельном гигантском слаломе.Красноярец Иван Ланин показал скромный результат и занял лишь 13-е место в индивидуальных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплинаХороший результат показывает женская сборная России. Хоккеистки вышли в финал, где сыграют с Канадой. Форвард красноярской «Бирюсы» Лидия Малявко отметилась в этом матче голом. Одна голевая передача на счету и красноярки Екатерины Лобовой.Как сообщили в министерстве спорта Красноярского края, подводить итоги пока рано: «Мы ждем выступления женской и мужской команды по хоккею, в предыдущих играх они показали хороший результат, мы надеемся, что будут медали».Отметим, Универсиада закончится завтра 8 февраля. Следующие зимние Игры пройдут в 2019 году в Красноярске.