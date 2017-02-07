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7 февраля 2017, 12:49

«Большой человек из Носковской тундры» отмечает юбилей. В Таймырском Доме народного творчества чествовали почетного гражданина Дудинки Раису Яптунэ.

Мероприятие по случаю юбилейного дня рождения Раисы Пехедомовны его организаторы назвали «Большой человек из Носковской тундры». Поздравить Раису Яптунэ пришли представители городской и районной администраций, ассоциаций коренных малочисленных народов Дудинки и Таймыра, городских, муниципальных, общественных организаций и объединений. В поздравлениях были отмечены разнообразие интересов и талантов виновницы торжества, ее существенный вклад в деятельность таймырского телевидения, в развитие национальной культуры ненецкого народа, в работу по сохранению родного языка.
С 1994 года Раиса Яптунэ — журналист телерадиокомпании «Таймыр». Она автор репортажей и документальных фильмов о трудовой деятельности, культуре и быте коренных жителей региона, ведущая новостных выпусков на ненецком языке. Написанные ею очерки и рассказы опубликованы на страницах местных газет — «Таймыр» и «Заполярная правда», в журналах — «Факел Таймыра», «Северные просторы», «Финноугория», в различных тематических сборниках и литературно-художественных альманахах. В 1999 и 2002 годах за документальный фильм о Таймыре и цикл статей, посвященных землякам-северянам, обычаям и обрядам ненцев Раиса Яптунэ была удостоена премий общества имени Матиаса Кастрена (Финляндия).
Также Раиса Яптунэ — обладатель почетного знака «Женская слава», имеет звания «Ветеран труда Красноярского края» и «Заслуженный работник Таймыра». В 2015 году Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ наградила ее медалью «За верность Северу». Тогда же Раисе Яптунэ было присвоено звание «Почетный гражданин Дудинки».

    Список новостей

 7 февраля 2017 
16:47   «Райскими яблоками» отметил свое 45-летие культурно-досуговый центр имени Владимира Высоцкого. 16:32   Стартовала продажа билетов из Норильска в Белгород. Рейсы выполняются через Нижний Новгород.
15:53   В Норильске сотрудников полиции, причастных к распространению персональных данных детей, пострадавших от педофилов, привлекли к дисциплинарной ответственности. 15:50   Пенсионерам с Крайнего Севера возместят расходы на переезд в Калининградскую область.
15:36   Любителей современного искусства подвергнут исследованию. В числе семи городов, где проведут изучение, и заполярный Норильск. 15:22   Сегодня родители школьников впервые сдают Единый государственный экзамен. Акция проходит по всей России – в пятидесяти регионах страны.
14:52   В Норильске число краж имущества и транспортных средств уменьшается, а вот мошенничества с применением информационных технологий ... 14:24   В первый месяц текущего года жителям Норильска вернули более одного миллиона рублей за некачественные товары и услуги.
13:57   Нефтяники углубились в науку. Результатом пятилетней научно-исследовательской деятельности "Роснефти" в Арктике стал уникальный экологический атлас "Карское море". 13:56   Для удобства людей. Пенсионный фонд запускает электронный сервис по распоряжению набором социальных услуг.
13:56   В Норильске Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам интернет-торговли. 13:22   Бывший норильчанин будет курировать налоговую реформу в нефтегазовом секторе. Вместо замминистра Кирилла Молодцова налоговую тематику передают первому замминистра Алексею Текслеру.
13:19   Лыжня зовет! 11 февраля на лыжной базе "Оль-Гуль" пройдёт XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России - 2017". 13:11   В Норильске следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины при пожаре.
13:02   Норильчане будут ездить на озеро Лама на новых костромских катерах. 12:49   «Большой человек из Носковской тундры» отмечает юбилей. В Таймырском Доме народного творчества чествовали почетного гражданина Дудинки Раису Яптунэ.
12:28   Красноярцы пополняют копилку медалей российской сборной России на Универсиаде в Казахстане. 11:46   Дудинского поджигателя, виновного в гибели четверых человек, освободили от уголовной ответственности.
11:43   Арктике нужны специалисты в области логистики, добычи сырья, банковской сферы, а также рабочий персонал. ТАСС опубликовал ... 11:29   Aliexpress фактически отменяет бесплатную доставку.
11:28   Норильчанку будут судить за кражу ювелирных изделий. Женщина дважды наведывалась к приятельнице и каждый раз уходила не с пустыми руками. А вот от правосудия ей теперь не уйти. 11:19   Енисейское речное пароходство ведет активную работу в области обеспечения безопасности.
11:14   Участники программы льготного автокредитования смогут покупать более дорогие машины. 11:13   На корабле и снегоходах. Норильчане примут участие в экспедиции по следам Фритьофа Нансена.

 6 февраля 2017 
17:38   10 февраля в городском Центре культуры Норильска откроется 7-я выставка творческого объединения «Вернисаж». 17:37   В Таймырском доме народного творчества открылась выставка норильского клуба флористов-дизайнеров "Галакс".
17:14   Статья о Норильске вышла в онлайн-версии National Geographic. Материал рассказывает об истории города, его создании, о суровых климатических условиях и жителях города. 16:50   И грянет бал! В Норильске готовится первый Сретенский бал православной молодежи.
16:49   На дне открытых дверей в Норильской епархии норильчане узнали много интересного из жизни прихода, приняли участие в интерактивных кружках, а еще познакомились с удивительной овчаркой. 15:56   Переселение из Арктической зоны России на материк - программа федерального значения. На переселение норильчан в текущем ...
15:23   Уникальный мультимедийный комплекс появился в корпоративном университете "Норильский никель". Теперь конференц-зал оснащен самым современным оборудованием. 13:07   Сотрудники ДПС подвели итоги рейдов «Чистое стекло» и «Нетрезвый водитель», проведенных в выходные дни.
12:44   В Тухардскую тундру готовится арт-экспедиция с участием художников из Скандинавских стран. 12:44   К 350-летнему юбилею Дудинки приурочен спецвыпуск почтовой продукции.
12:42   Начальник Отдела МВД по г. Норильску провел прием граждан по личным вопросам. 12:41   Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП на автодороге Норильск – Кайеркан, в результате которого погибли два человека.
12:41   МФК «Норильский никель» в рамках 14-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд ФОНБЕТ-Суперлиги в двухматчевом противостоянии в Троицке уступил И.С.К. «Дина», - 1:4 и 1:2. 12:41   Вниманию граждан, освободившихся из мест лишения свободы
12:40   Наш земляк, инженер Максим Ляшко, создал уникальный протез руки MaxBionic и участвует со своей разработкой в финале всероссийского онлайн проекта «Битва технологий». 12:38   В Норильске сегодня стартовала продажа билетов на теплоходы на лето 2017 года.
12:38   В России запретят ввоз мяса птицы из европейских стран. 11:52   Для руководящего состава Норильска провели мобилизационные сборы. Руководители администрации города, госучреждений, предприятий и организаций отправились на стрельбы.
11:11   Долги по налогам и за жилищно-коммунальные услуги будут списывать с банковских счетов неплательщиков в ускоренном порядке. ... 11:10   Накануне в полицию поступило сообщение, что в городскую больницу с ножевым ранением поступила 27-летняя местная жительница. По горячим следам полицейские раскрыли тяжкое преступление.

 3 февраля 2017 
17:07   Крупнейший арктический аэропорт станет частным. Одну из важнейших воздушных гаваней красноярского Севера – аэропорт "Хатанга" готовят ... 16:34   Голосуем за своих. Наш земляк инженер Максим Ляшко создал искусственный протез руки и участвует со своей разработкой в финале «Битвы технологий».
15:57   Юных норильчан приглашают на именины домового. 15:42   Аварийное здание на улице Комсомольской, 1, может быть демонтировано к концу августа – началу сентября.
15:30   Норильск обогнал Красноярск, Томск и Иркутск по устойчивости развития. В рейтинге устойчивости российских городов Норильск занял 61-е место из 179. Исследование провело агентство SGM. 15:04   В отделе МВД России по городу Норильску подведут итоги работы за 2016 год.
15:03   На дорогах Большого Норильска стартует рейд "Нетрезвый водитель". С вечера пятницы на протяжении выходных дней норильские ... 15:03   Россиянам разрешат расплачиваться в Турции рублями.
13:58   Материалы для ЕГЭ будут распечатывать прямо в экзаменационных аудиториях. 13:41   Российским банкам дали месяц на подготовку банкоматов к приему карт «Мир».
13:40   Россия отказалась от новозеландской говядины. Россельхознадзор запрещает поставки в Россию говядины из Новой Зеландии с 6 февраля. 13:38   В 2016 году у россиян снизились реальные доходы.
10:59   Авиакомпания Nordstar подвела итоги первого дня продажи билетов на период реконструкции ВПП аэропорта «Норильск».

 2 февраля 2017 
17:20   Вниманию одиноких граждан пожилого возраста - женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, а также инвалидов старше 18 лет. 17:16   В Норильске проходит масштабный опрос населения об уровне доходов.
17:16   За первый день продаж авиабилетов на лето 2017 года был раскуплен основной их объем, однако сейчас билеты еще есть. 17:15   Почта России объявляет старт досрочной подписки по ценам прошлого года.
17:15   На вопросы, касающееся сдачи ЕГЭ, ответят специалисты федеральной службы в сфере образования. 16:52   Больше половины билетов первой волны уже проданы.
16:37   Пурга повредила 11 крыш. 16:12   В город идет похолодание.
15:43   Пенсионеры получат помощь на оплату взносов на капремонт. 15:00   В Норильске стартовала операция «Чистое стекло».
13:01   Что нужно развивать в Сибири? 12:28   Оценить качество госуслуг по линии ГИБДД можно на сайте «Ваш контроль».
11:57   С 1 февраля 2017 года в России меняются правила торговли.

 1 февраля 2017 
17:39   В субботу в Отделе МВД России по г. Норильску пройдет единый день приема граждан 17:38   За время шторма в Норильске из города было вывезено порядка 80 тонн снега.
16:08   Первая волна пошла 15:50   Страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличиваются на 5,4%.
15:38   Отдел по вопросам миграции информирует иностранных граждан об увеличении размера авансового платежа за патент. 15:37   Глава Норильска Олег Курилов принял участие в расширенном совещании при отделе МВД России по городу Норильску, в ходе которого были подведены итоги работы за 2016 год.
15:37   Максимальная скорость ветра во время прохождения над Норильском циклонов достигала 33 м/с. 15:36   В Норильске стартовал прием заявок на участие в муниципальном этапе конкурса проектов по организации трудового воспитания молодежи.
15:36   В Публичной библиотеке пройдет мастер-класс швейцарского фотографа Беата Швайцера.

 30 января 2017 
16:41   Вниманию жителей муниципального образования город Норильск! 16:38   За минувшую неделю врачи «скорой» зафиксировали 1272 вызова, на пульт диспетчера пожарной охраны поступило три вызова.
16:38   Циклон, захвативший Норильск, задержится на территории еще несколько дней. 16:38   Заповедники Таймыра присоединились к акции «Всероссийский заповедный урок».
16:38   Норильские боксеры выступили на первенстве Красноярского края среди юношей 2003-2004 годов рождения. 16:37   Полиция разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего.
16:37   Услуги МВД России можно получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 16:36   «Нордстар» готов к перевозке пассажиров в период реконструкции ВПП аэропорта «Норильск».

 27 января 2017 
14:53   На этих выходных синоптики обещают пургу и 20-ти градусный мороз




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