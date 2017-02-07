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7 февраля 2017, 12:49



«Большой человек из Носковской тундры» отмечает юбилей. В Таймырском Доме народного творчества чествовали почетного гражданина Дудинки Раису Яптунэ.

С 1994 года Раиса Яптунэ — журналист телерадиокомпании «Таймыр». Она автор репортажей и документальных фильмов о трудовой деятельности, культуре и быте коренных жителей региона, ведущая новостных выпусков на ненецком языке. Написанные ею очерки и рассказы опубликованы на страницах местных газет — «Таймыр» и «Заполярная правда», в журналах — «Факел Таймыра», «Северные просторы», «Финноугория», в различных тематических сборниках и литературно-художественных альманахах. В 1999 и 2002 годах за документальный фильм о Таймыре и цикл статей, посвященных землякам-северянам, обычаям и обрядам ненцев Раиса Яптунэ была удостоена премий общества имени Матиаса Кастрена (Финляндия). Также Раиса Яптунэ — обладатель почетного знака «Женская слава», имеет звания «Ветеран труда Красноярского края» и «Заслуженный работник Таймыра». В 2015 году Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ наградила ее медалью «За верность Северу». Тогда же Раисе Яптунэ было присвоено звание «Почетный гражданин Дудинки». Мероприятие по случаю юбилейного дня рождения Раисы Пехедомовны его организаторы назвали «Большой человек из Носковской тундры». Поздравить Раису Яптунэ пришли представители городской и районной администраций, ассоциаций коренных малочисленных народов Дудинки и Таймыра, городских, муниципальных, общественных организаций и объединений. В поздравлениях были отмечены разнообразие интересов и талантов виновницы торжества, ее существенный вклад в деятельность таймырского телевидения, в развитие национальной культуры ненецкого народа, в работу по сохранению родного языка.С 1994 года Раиса Яптунэ — журналист телерадиокомпании «Таймыр». Она автор репортажей и документальных фильмов о трудовой деятельности, культуре и быте коренных жителей региона, ведущая новостных выпусков на ненецком языке. Написанные ею очерки и рассказы опубликованы на страницах местных газет — «Таймыр» и «Заполярная правда», в журналах — «Факел Таймыра», «Северные просторы», «Финноугория», в различных тематических сборниках и литературно-художественных альманахах. В 1999 и 2002 годах за документальный фильм о Таймыре и цикл статей, посвященных землякам-северянам, обычаям и обрядам ненцев Раиса Яптунэ была удостоена премий общества имени Матиаса Кастрена (Финляндия).Также Раиса Яптунэ — обладатель почетного знака «Женская слава», имеет звания «Ветеран труда Красноярского края» и «Заслуженный работник Таймыра». В 2015 году Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ наградила ее медалью «За верность Северу». Тогда же Раисе Яптунэ было присвоено звание «Почетный гражданин Дудинки».